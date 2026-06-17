TSJA confirma cinco años de prisión por agredir sexualmente a la novia de su hijo mientras convivían en Sevilla

Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la pena de cinco años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a la novia de su hijo durante casi un año, el tiempo en el que ambos residieron en su vivienda en Sevilla hasta poder tener una propia y a la que la chica se trasladó por circunstancias familiares.

Según la sentencia, facilitada por la Oficina de Comunicación del TSJA y consultada por Europa Press, los hechos se remontan al verano de 2012, cuando la víctima "que en ese momento tenía 19 años, trasladó su residencia al domicilio del que era su novio y es actual marido, quien vivía en su casa paterna".

De esta forma, víctima y acusado, que en ese momento tenía 52 años de edad, comenzaron a vivir juntos. Si bien esta relación "en un primer momento fue afectuosa, progresivamente el acusado aprovechó los momentos en los que se quedaba a solas con la chica para realizar acercamientos no consentidos que comenzaron con besos en la boca mientras le cogía con fuerza la cabeza".

Además, el hombre se acercó a la chica y llegó a realizar tocamientos en ocasiones en las que la misma se encontraba dormida en el sofá o mientras estaba a solas en su hogar, hechos que ocurrieron "durante aproximadamente un año". Ella no dijo nada "por miedo a que su novio no la creyera y la rechazara".

No obstante, la gravedad de las conductas aumentó, por lo que la chica le dijo a su entonces novio "que no le gustaba que su padre fuese especialmente cariñoso con ella".

Esto originó una "importante discusión" entre padre e hijo. De hecho, el joven aprovechó para preparar "un cuartillo que había en el sótano del edificio en el que ambos vivieron hasta que pudieron abandonar el edificio y tener vivienda propia". Acudían a casa de este hombre a asearse y comer, aprovechando cuando el acusado no estaba para que no se pudiese quedar a solas con la chica.

Estos hechos han causado en la joven un trastorno postraumático por el que tuvo que ser asistida y derivada a la Unidad de Salud Mental del Hospital Virgen del Rocío, donde fue diagnosticada de ansiedad y depresión compatibles con estos episodios.

Si bien Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a este hombre a cinco años y un día de prisión por un delito continuado de agresión sexual, la defensa interpuso un recurso de apelación pidiendo la absolución del varón. Tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal se posicionaron contra el recurso y solicitaron la íntegra confirmación de la sentencia.

El TSJA, en su razonamiento, ha valorado que la defensa "no aporta en su recurso argumentos susceptibles de poner en entredicho la valoración probatoria" de la Audiencia y ha tenido en cuenta que los magistrados de instancia describieron el testimonio de la chica como "verosímil". "La convicción alcanzada se asienta en pruebas de cargo de indudable virtualidad incriminatoria y responde a una valoración lógica, coherente y razonada". Por ello, ha desestimado el recurso de apelación y ha confirmado cinco años de prisión para este varón.