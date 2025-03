UGT manda una carta en catalán al alcalde de Sevilla para recordarle "la reunión pendiente" sobre servicios municipales

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento de Sevilla ha remitido un carta en catalán al alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, "ver si así concede la cita que desde algunos sindicatos municipales han solicitado y que aún ni siquiera ha respondido, por el bien de los servicios municipales y de su personal". La misiva ha señalado que, "dado que ustedes han querido entender que si se expresaban en catalán recibirían una mayor atención por parte del Gobierno de la Nación", desde UGT "se ha decidido dirigirnos a usted de la misma manera".

Según ha informado la organización sindical en una nota, "la carta recuerda al alcalde sevillano que el pasado mes de julio se firmó un acuerdo marco de negociación con las secciones sindicales que no se está cumpliendo", en el que se incluían numerosas actuaciones para mejorar los servicios municipales y las condiciones laborales de la plantilla municipal. "Desde la mayoría de la plantilla municipal sentimos que no todos los servicios son igual de importantes para su Gobierno y, por ende, no todo su personal es igual para usted", ha concluido el escrito.

Para reactivar este acuerdo marco de negociación, las secciones sindicales firmantes del mismo solicitaron un encuentro con el alcalde al que por el momento ni siquiera ha contestado. La carta denuncia que actualmente "las Mesas de Negociación solo sirven de trámite para aprobar lo que al Gobierno municipal le interesa y está obligado a traer", lo que no incluye "ninguna iniciativa ni propuesta sindical".

UGT ha recordado que "el interés de esta Sección Sindical siempre ha sido y será luchar por la mejora de los servicios municipales, prestados por empleados municipales, para dar respuestas a las necesidades y aspiraciones de la ciudad de Sevilla, defendiendo lógicamente a su personal y todos sus derechos".

Finalmente, la carta ha recogido que "esperando que no sea 'saborío' y a la espera de que esta muestra de 'guasa sevillana' sirva a su finalidad de recordarle nuestras peticiones sobre asuntos que para nosotros son muy importantes" y vuelve a reiterar "la solicitud de reunión que en su día le remitimos algunos sindicatos". UGT muestra su esperanza en que "no sea necesario el uso de una lengua que, aparte de ser un patrimonio cultural de este país, no es la nuestra".