UGT prevé hasta 220.000 toneladas de aceituna en la próxima campaña, que empleará a 45.000 trabajadores en Sevilla

Archivo - Imágenes de campos de olivos en las sierras andaluzas. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA Andalucía ha previsto que la campaña del verdeo 2026 recogerá entre 200.000 y 220.000 toneladas de aceituna de mesa en la provincia de Sevilla, para lo que empleará a aproximadamente 45.000 trabajadores durante los 30 o 40 días que han estimado durará la recogida.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, este año las plantaciones han presentado mucha cantidad de fruto pero de un tamaño menor, debido a las altas temperaturas de agosto, aunque han señalado que podría incrementarse si se producen lluvias durante las próximas semanas. En caso contrario, la ausencia de precipitaciones podría reducir el volumen final de kilos recogidos y, con ello, el número de jornadas de trabajo.

Asimismo, el Aljarafe volverá a concentrar buena parte de la producción, dado que UGT ha estimado que en esta comarca podrían recogerse entre 120.000 y 140.000 toneladas, principalmente de aceituna manzanilla, por lo que la zona "volverá a concentrar buena parte de la producción".

En este sentido, el secretario del Sector Agroalimentario de UGT FICA Andalucía, Emilio Terrón, ha explicado que, aunque la recogida podrá comenzar en algunas explotaciones durante los primeros días de septiembre, "el grueso de la campaña no arrancará previsiblemente hasta entre el 15 y el 20 de septiembre", debido a que los olivos presentan una "elevada carga y el fruto" todavía tiene un tamaño reducido como consecuencia de la falta de agua y las altas temperaturas.

Por su parte, el secretario del Sector Agroalimentario de UGT FICA en Sevilla, Manuel Coronel, ha indicado que el convenio del campo se encuentra actualmente en proceso de negociación, por lo que las tablas salariales disponibles corresponden a 2025. No obstante, ha aclarado que a las personas trabajadoras del campo "se les aplica el salario mínimo establecido legalmente", que sitúa la jornada en 62,39 euros.

IGUALDAD EN LA CONTRATACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Al hilo, Terrón ha afirmado que en la provincia existen alrededor de 120.000 personas inscritas en el sistema agrario y que aproximadamente el 60 por ciento son mujeres, por lo que UGT ha hecho un llamamiento al empresariado para "evitar cualquier tipo de discriminación en la contratación". "Una mujer puede recoger la misma aceituna que un hombre", ha subrayado el responsable sindical, quien además ha expuesto que el salario establecido para esta campaña es de 62,39 euros por una jornada de seis horas y media.

Igualmente, el sindicato ha reclamado a la autoridad laboral la presencia de inspectores específicos durante la campaña para garantizar que todas las jornadas realmente trabajadas sean declaradas y evitar situaciones de fraude.

Además, el sindicato ha criticado determinadas prácticas vinculadas al trabajo "a destajo", en las que "se exige alcanzar una determinada cantidad de kilos o cajas", y ha advertido de posibles irregularidades en la declaración de las peonadas.

UGT FICA ha reclamado que las empresas que recurran a compañías de servicios controlen "de manera efectiva" las jornadas realizadas y las cantidades abonadas a las personas trabajadoras.

LA SINIESTRALIDAD LABORAL, UNA DE LAS GRANDES PREOCUPACIONES

Por otro lado, UGT ha exigido la seguridad y salud laboral en el campo, para lo que ha considerado imprescindible que la prevención de riesgos laborales se aplique realmente en las explotaciones y "no quede reducida a documentación que posteriormente no se lleva a la práctica".

Al respecto, el responsable regional, Emilio Terrón ha reclamado que las personas trabajadoras dispongan de todos los equipos de protección necesarios para desarrollar su actividad, como guantes, gafas o rodilleras, especialmente ante lesiones y accidentes habituales durante la recogida.

En contexto, ha expuesto que durante 2025 se registraron en el sector agrario de la provincia de Sevilla 1.586 accidentes leves, 15 graves y 6 mortales, mientras que en los primeros seis meses de 2026 ya se han contabilizado 846 accidentes leves, siete graves y seis mortales. Es decir, en solo seis meses "se ha alcanzado ya el mismo número de accidentes mortales registrado durante todo 2025". "Algo está fallando", ha advertido Terrón, quien ha incidido en la necesidad de que las empresas proporcionen los medios y la formación adecuados y una "mayor implicación" de las administraciones.

Especialmente, el sindicato ha destacado la peligrosidad de la utilización de tractores, vibradores y otra maquinaria agrícola, cuya manipulación requiere una formación adecuada, al ser equipos de gran potencia cuyo uso por personas sin la preparación necesaria "puede provocar accidentes muy graves e incluso mortales".

Para ello, UGT FICA ha anunciado que durante la campaña desplegará equipos sindicales que visitarán los tajos en las cuatro comarcas para comprobar el cumplimiento del convenio colectivo y de la legislación laboral vigente.

En adición, el sindicato se ha puesto a disposición de las personas trabajadoras para que comuniquen "cualquier irregularidad" relacionada con sus condiciones laborales, salarios, jornadas, contratación o prevención de riesgos.