Ultra Sierra Morena de Sevilla: "tres pueblos, un desafío y una experiencia completa en enclaves únicos"

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de la carrera Ultra Sierra Morena Sevillana (USMS) se celebrará los días 6 y 7 de diciembre, con el respaldo de la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, y la colaboración de los ayuntamientos de Las Navas de la Concepción, San Nicolás del Puerto y Constantina.

La prueba, organizada por el Club Deportivo Hijos del Viento y la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo, supondrá el único evento de estas características en la provincia de Sevilla hasta la fecha, y ofrecerá a corredores tres modalidades, tal como informa en una nota de prensa.

La primera de ellas se refiere a la carrera de 100 kilómetros: prueba reina, con salida y meta en Las Navas de la Concepción (8,00 horas). Recorre enclaves de gran valor natural como el Cerro del Hierro, San Nicolás del Puerto y la Ribera del Huéznar. Tiene meta en Las Navas de la Concepción y los corredores tienen 20 horas de tiempo máximo para realizarla.

La segunda modalidad (USMS 62K) hace alusión a una carrera de 62 kilómetros: salida en San Nicolás del Puerto (12,00 horas), con paso por la Vía Verde hasta llegar a la localidad de Constantina, donde estará ubicado un punto de vida y avituallamiento. Tiene meta en Las Navas de la Concepción y los corredores tienen 16 horas de tiempo máximo para realizarla.

Por último, la carrera de 27 kilómetros: carrera popular (15,00 horas) con salida en Constantina, atravesando castañares y la Ribera del Ciudadeja hasta regresar a Las Navas. Los participantes disponen de 10 horas de tiempo máximo para esta carrera. La meta cerrará a las 4,00 horas del 7 de diciembre, en un evento que no solo es una competición deportiva, sino una experiencia integral que combina esfuerzo, naturaleza y cultura.

Este martes se ha presentado este evento de forma oficial en el Hotel Doña María de Sevilla, en un acto con la participaron del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, junto a los representantes institucionales de los tres municipios implicados: Manuel Enrique Guerra, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción; Justo Zahinos, concejal de Turismo del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto; y Pablo Ruiz y Natalia Espínola, concejales del Ayuntamiento de Constantina.

Por parte de la organización técnica, la presentación estuvo a cargo del presidente del CD Hijos del Viento y director de la prueba, Manuel Jesús Elvira, y del delegado en Sevilla de Fadmes, Manuel Yanes Sánchez. Una experiencia sostenible en contacto con la naturaleza La USMS apuesta por un modelo de deporte sostenible y seguro, recorriendo senderos naturales, cortafuegos, pistas forestales de estos tres pueblos de la Sierra Morena sevillana.

Además, contará con avituallamientos singulares y servicios de transporte para los corredores, facilitando su regreso a los municipios de salida, donde podrán disfrutar de su gastronomía y parajes naturales. Prodetur reforzará esta experiencia aportando productos distintivos de la provincia, acercando a participantes y visitantes a las tradiciones y sabores de la provincia.

Rodríguez Hans ha destacado el papel de los ayuntamientos de Constantina, Las Navas y San Nicolás del Puerto. "Con su apuesta decidida por organizar y respaldar iniciativas de este tipo, demuestran iniciativa de cara a promover la imagen de la comarca y de la provincia como destino para el deporte y el turismo".

El vicepresidente de la sociedad provincial se ha mostrado "convencido" de que esta prueba no será solo un desafío deportivo, "sino que será un referente y situará a la Sierra Morena de Sevilla en el mapa de los grandes eventos deportivos y de turismo activo".

La prueba cuenta con 125 inscritos, con un perfil mayoritario de corredores procedentes de Sevilla y otras provincias andaluzas, así como de Se espera un incremento notable de participantes en las distancias más cortas en las semanas previas al evento. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 20 de noviembre (o hasta agotar dorsales) a través de la web oficial: 'inscripciones.tecnocrono.com/inscripcion/ultra-sms'.