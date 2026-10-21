Ultras del Feyenoord causan incidentes en el centro de Sevilla antes del partido contra el Betis en Champions

Archivo - Imagen de archivo de furgón policial en Sevilla - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupos ultras de aficionados del Feyenoord, el equipo nerlandés que se enfrentará al Real Betis Balompié este miércoles, han provocado diversos altercados en el centro de Sevilla durante la madrugada de este martes, según han confirmado fuentes de la investigación.

Se han producido incidentes y daños a mobiliario urbano, aunque estos no se cuantificarán hasta la marcha de los grupos ultras. Ello, en el marco del encuentro, que tendrá lugar a las 21,00 horas, correspondiente a la tercera jornada de Champions League.

La previsión en la reunión de seguridad celebrada este martes consistía en la llegada por parte de este grupo de forma "dispersa", ante la ausencia de vuelos directos.

En contexto, el encuentro ha sido declarado de alto riesgo por la Subdelegación del Gobierno al ser un partido de competición europea, en el cual se prevé la asistencia y presencia en nuestra ciudad de más de 3.300 aficionados de Países Bajos.

Su entrada al estadio está prevista para las 18,30 horas, media hora antes que los locales, si bien por el momento no consta la activación del acompañamiento por parte de los agentes de Policía Nacional desde la Alameda de Hércules hasta el Estadio de La Cartuja.

ENFRENTAMIENTO CON LOS ACAMPADOS EN LAS SETAS

En declaraciones a Europa Press, el coordinador de vigilancia de la acampada por la vivienda de las Setas de la Encarnación de Sevilla, Vladyslav Vorobyov, ha concretado que miembros de un grupo ultra del Feyenoord Rotterdam ha intimidado tanto en la madrugada del lunes como en la del martes a integrantes de la acampada hispalense.

"Los ultras de este equipo vienen aquí a pasar la previa, a beber en los bares y se emborracharon un montón. No saben muy bien qué es la acampada, pero tienen un poco claro que somos de izquierdas y ayer vinieron un poco más agresivos", ha detallado Vorobyov.

Asimismo, el coordinador de la comisión de vigilancia de la acampada hispalense ha matizado que durante la madrugada del pasado martes el acoso por parte de los ultras neerlandeses "fue más intenso", al tiempo que prevén que la noche de este miércoles, tras el partido que enfrenta al Feyenoord con el Real Betis, "sea el plato fuerte" y estén "más revueltos, frustrados y calentitos si pierden".

"Nos robaron un cartel y se pusieron a quemarlo en la esquina de un bar", ha advertido el coordinador de la acampada. "Se acercó un grupo a nosotros con ganas de intimidar, incluso a alguno se quitó el cinturón y se lo puso en la mano, pero conseguimos mediar porque aquí lo que tratamos de hacer es desescalar completamente el conflicto", ha añadido, además de confirmar que agentes de la Policía mediaron este martes para "espantarlos" y evitar que el conflicto se agravase.

La Policía Local ha iniciado el dispositivo a las 8,00 horas con el control de estacionamientos por las zona de afectación al estadio y primeros cortes en Vial Torre Sur del estadio, calle Ciencias rugby con glorieta Beatriz manchón y avenida del ocio.

Sobre las 15,00 horas se mantendrá el dispositivo anterior y se pasará a la supervisión y distribución de venta ambulante en la zona autorizada y vigilancia de venta ilegal por las zonas cercanas al estadio.