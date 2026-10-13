Universidad Loyola de Sevilla acoge una formación masiva para mejorar la respuesta ante las paradas cardiorrespiratorias

Participantes en la jornada de formación masiva en soporte vital básico organizada por la Universidad Loyola y AESP-RCP en el Campus Sevilla. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola ha acogido en su Campus Sevilla una jornada de formación masiva en soporte vital básico (SVB), una iniciativa desarrollada en colaboración con la Asociación Española para la Promoción de la Reanimación Cardiopulmonar (AESP-RCP), organismo que actúa como Consejo Nacional representante del European Resuscitation Council (ERC) en España.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, la actividad se ha celebrado como acción previa al I Congreso Nacional de AESP- RCP, que tendrá lugar los días 15 y 16 de octubre en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe y ha tenido como objetivo capacitar a los participantes para reconocer una parada cardiorrespiratoria y actuar durante los primeros minutos mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar básica hasta la llegada de los servicios de emergencia.

De esta manera, los asistentes han podido adquirir conocimientos y habilidades prácticas que pueden resultar determinantes para salvar vidas en situaciones de emergencia, dado una parada cardiorrespiratoria, considerada "uno de los principales retos de salud pública".

En contexto, en España se producen cada año entre 24.500 y 30.000 fallecimientos asociados a este tipo de episodios y, según los datos disponibles, entre el 60 y el 70 por ciento de las paradas cardiacas se producen fuera del entorno hospitalario, habitualmente en domicilios o espacios públicos.

En estos casos, la actuación inmediata de quienes presencian el incidente puede duplicar e incluso triplicar las posibilidades de supervivencia de la víctima.

FORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA CUALQUIER PERSONA

Para ello, la formación reglada de la ciudadanía resulta fundamental, ya que el soporte vital básico permite mantener el flujo sanguíneo hacia órganos vitales, prevenir daños cerebrales irreversibles y aumentar considerablemente las posibilidades de supervivencia hasta la llegada de ayuda especializada, además de que se trata de una técnica accesible que puede ser realizada por cualquier persona adecuadamente entrenada.

La actividad ha sido impartida por más de una veintena de profesionales voluntarios acreditados por el ERC, entre instructores y candidatos a instructor en reanimación cardiopulmonar, y ha seguido una metodología eminentemente práctica basada en el aprendizaje por pasos desarrollado por Peyton, ampliamente utilizado en la enseñanza de habilidades clínicas, donde unas 120 personas han podido recibir este taller.

Con esta iniciativa, la Universidad Loyola ha reforzado su compromiso con la promoción de la salud, la formación en competencias que contribuyen al bienestar social y la generación de una cultura de prevención y ayuda a la comunidad.

Asimismo, la jornada se ha alineado con los objetivos de AESP-RCP y del European Resuscitation Council de extender el conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar a toda la población y promover que cada vez más ciudadanos estén preparados para responder ante una emergencia vital.