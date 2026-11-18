La UPO amplía su red de colaboración social con la firma de seis convenios de voluntariado. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha formalizado este miércoles, 18 de noviembre, seis convenios de colaboración con entidades sociales que se incorporan así a su Programa de Voluntariado. Estos acuerdos permitirán potenciar la participación de la comunidad universitaria en proyectos solidarios y reforzar la colaboración de la UPO con organizaciones del tercer sector.

Las seis entidades firmantes, según ha informado la UPO en una nota, son: la Asociación Entre Amigos de Sevilla, la Asociación Nacional AFAR, la Asociación de Familias para la Ayuda a las Personas con Discapacidad (Afadi), la Fundación Fad Juventud, el Grupo Scout Aurora Boreal y la Fundación Infantil Ronald McDonald, a través de la Casa Ronald McDonald de Sevilla.

Estas organizaciones desarrollan su actividad en ámbitos de intervención social como la atención a colectivos vulnerables, la inclusión de las personas con discapacidad, el apoyo a la infancia y las familias, la promoción del bienestar juvenil y la educación en valores.

La firma de los convenios ha estado presidida por la vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales de la Pablo de Olavide, Laura Gómez Ruiz, que ha agradecido a las seis entidades que pasen a formar parte un programa pionero en Andalucía y en el que han participado más de diez mil estudiantes desde su creación en 1999. "Es gracias a alianzas como las que formalizamos hoy que podemos sacar adelante iniciativas grandes y pequeñas, pero todas importantes, pese a la escasez de recursos", ha señalado Gómez Ruiz.

Asimismo, los convenios establecen un marco de colaboración para facilitar la participación de estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria en los proyectos de voluntariado de estas entidades. Además, contemplan la organización conjunta de actividades de sensibilización, captación y formación en materia de voluntariado, que podrán ser reconocidas mediante créditos ECTS en los términos establecidos por la normativa académica.

A través de su Oficina de Voluntariado y Compromiso Social, la Universidad Pablo de Olavide colabora con más de 180 asociaciones y entidades sociales, de las cuales cuarenta acogen a voluntarios de la comunidad universitaria en sus programas.

Esta colaboración permite ofertar desde la Universidad acciones de voluntariado en toda la provincia de Sevilla a lo largo del curso académico, a las que se suman los proyectos propios impulsados desde la Olavide a través de su Oficina.