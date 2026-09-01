La Universidad Popular de Alcalá (Sevilla) inicia el curso con casi 1.500 inscritos en su oferta formativa y de ocio

Participantes de la Universidad Popular de Alcalá realizan manualidades en la Casa de la Cultura - AYTO.DE ALCALÁ

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Popular del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha comenzado este martes, 1 de septiembre, el curso 2026/27 con cerca de 1.500 personas inscritas en su amplia oferta formativa y de ocio.

Este servicio público municipal, con gran aceptación entre el público alcalareño, abre sus puertas a cursos y talleres de naturaleza formativa y cultural que favorecen la proyección del desarrollo personal a través de la música, artes escénicas, artesanía, formación académica, nuevas tecnologías y salud, entre otras disciplinas, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

La Universidad Popular de Alcalá ofrece cursos especializados para menores, jóvenes, adultos y mayores que se imparten en las Casa de la Cultura, el Distrito Norte, el Centro de la Igualdad, el Distrito Centro-Oeste Silos-Zacatín y el Centro Cívico Cultural Sur, y "gozan de gran satisfacción por parte del público".

Así lo ha explicado el delegado de Educación, Pablo Chain, en su visita al inicio del curso, al tiempo que ha recordado que "la oferta está cubierta en un 90%, por lo que aún quedan plazas disponibles en algunos talleres". Como novedad --ha explicado-- se han ampliado las clases de apoyo para alumnado de ESO de matemáticas, física y química, así como los talleres de copla, psicomotricidad, estimulación y refuerzo de la memoria para mayores por su amplia demanda, que se ha suman a otras iniciativas de amplio interés ciudadano, como los de artes, música o salud.

Chain, ha puntualizado que la oferta de cada curso se va actualizando según los gustos de la población y ha resaltado "la profesionalidad y entrega del profesorado y la organización de los talleres en los que se trabaja con mucha antelación a sabiendas de esta amplia demanda ciudadana".

En cuanto a la oferta concreta para este curso, en el apartado de artes se ofrecen talleres de 'Bailes de salón y latinos', 'Danza clásica infantil y juvenil', 'Danzas Urbanas', 'Flamenco infantil y para adultos', 'Guitarra y ukelele', 'Piano', 'Pintura y dibujo infantil y de adultos', 'Sevillanas infantil y para adultos', 'Copla', y 'Teatro infantil, juvenil y de adultos'.

Relacionado con la artesanía, se oferta 'Iniciación a la costura', 'Iniciación a la costura y manualidades', y 'Manualidades y artes plásticas' (en este último caso par a infantil, adolescentes, jóvenes y adultos).

Asimismo, continúan los cursos de formación académica, como los de 'Acceso a Ciclo Superior', 'Acceso a la Universidad para mayores de 25 años y para mayores de 45 años', 'Apoyo escolar para primaria y secundaria de Matemáticas, Física y Química', e 'Inglés para adultos niveles A1 y A2'. En cuanto a nuevas tecnologías, se oferta la 'Iniciación a la informática para adultos' en varios grupos.

Otro de los apartados con gran demanda es el relacionado con la salud: Talleres de 'Body flow', 'Estimulación y refuerzo de la memoria', 'Estiramientos y relajación', 'Pilates', 'Pilates adaptado a mayores', 'Yoga' y 'Psicomotricidad para adultos', este último como novedad en este curso.