La Universidad de Sevilla aborda este lunes los grandes retos de la IA para la justicia y la sociedad

Imagen de recurso de la jornada en la Facultad de Derecho sobre la incidencia de la IA en la justicia - US

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla reúne del 14 al 18 de septiembre a más de medio centenar de expertos de la Administración pública, las instituciones europeas, la empresa tecnológica y la universidad en la IV Semana de la Inteligencia Artificial, organizada por la Facultad de Derecho. Durante cinco jornadas, especialistas de distintos ámbitos analizarán el impacto de esta tecnología y los retos que plantea para el Derecho, la justicia, la salud, las humanidades y la empresa.

La inauguración es el lunes 14 de septiembre, a las 10,00 horas, en la Facultad de Derecho. En el acto participan la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas; el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, y el decano de la Facultad de Derecho, Fernando H. Llano, informa la institución universitaria en una nota de prensa.

La celebración de esta cuarta edición refuerza el compromiso de la Facultad de Derecho con la formación y la investigación en IA y Derecho. Esta iniciativa se suma a otras impulsadas por el centro en este ámbito, como el Máster oficial en Derecho y Ética de la Inteligencia Artificial, impartido desde el curso 2025/26 conjuntamente por las facultades de Derecho de Sevilla y Granada, en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), y la Cátedra Soltel Group-Universidad de Sevilla de Inteligencia Artificial y Derecho Público.

El programa presenta carácter interdisciplinar y aborda la inteligencia artificial desde perspectivas jurídicas, tecnológicas, sociales y éticas. La jornada inaugural cuenta con la participación de Concepción Campos, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; Vincenzo Cardarelli, asesor jurídico sénior de la Comisión Europea en gobernanza de la IA y transparencia algorítmica, y Jesús Jiménez, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

La programación de la primera jornada se completa con las intervenciones de Juli Ponce y Jordi Nieva y con mesas de debate sobre el proceso judicial y la responsabilidad por daños derivados del uso de sistemas de Inteligencia Artificial.

El martes 15, las sesiones abordan cuestiones como la dignidad humana desde una perspectiva teológica y jurídica, el cumplimiento normativo y la arquitectura técnica de estos sistemas.

RESOLVER UN RETO JURÍDICO CON IA

La jornada del miércoles 16 está dedicada, entre otros asuntos, a los aspectos jurídico-mercantiles de las plataformas digitales, las aplicaciones de la tecnología LegalTech y la relación entre inteligencia artificial y salud.

Esta última sesión cuenta con la participación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río Fernández, y representantes del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.

Ese mismo día tiene lugar el Hackathon Legal Tech, organizado por Soltel (eLex) y Fusión Startups, con la colaboración de Vizlegal y de la Cátedra de IA y Derecho Público. La iniciativa propone convertir, en el plazo de una hora, un reto jurídico en una solución concebida con inteligencia artificial. La actividad está abierta a participantes sin necesidad de conocimientos técnicos previos y cuenta con premios para los tres mejores proyectos.

El jueves 17, 'Día de las empresas', se centra en mostrar casos de uso reales de inteligencia artificial de la mano de compañías y despachos como Casia Legal, Sqhema AI, Auren, Visasur e Ironhack. La jornada se completa con una sesión dedicada a la bioética y la neurotecnología.

La jornada concluye el viernes 18 con el panel 'IUSfilosofIA de la IA', que reune a catedráticos de las universidades de Oviedo, UNED, Comillas, Córdoba, Cantabria, Florencia y Coimbra. Posteriormente, la mesa de cierre analiza el reglamento europeo de Inteligencia Artificial con la participación de Ibán García del Blanco y Moisés Barrio Andrés.

Las jornadas están codirigidas por Fernando Llano Alonso, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla; Luis Miguel Cordero Palomo, director Comercial de la Cámara de Comercio de Sevilla y gerente del Club Cámara Antares, entre otros. El encuentro es fruto de la colaboración entre la universidad, las empresas especializadas en tecnologías digitales, coordinadas a través de la Cámara de Comercio, y las instituciones públicas europeas, nacionales y autonómicas.

Esta colaboración contribuye a reforzar el papel de Sevilla como espacio de encuentro entre el conocimiento académico, el tejido empresarial y las instituciones públicas, y favorece la formación de profesionales preparados para afrontar los retos y oportunidades derivados de la transformación tecnológica.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

La inscripción es gratuita y permanece abierta hasta el 12 de septiembre de 2026. La asistencia a las conferencias será reconocida con diploma y se han solicitado hasta dos créditos ECTS. Todas las sesiones se celebran en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, salvo indicación expresa en el programa. Las plazas se asignan por orden de inscripción.