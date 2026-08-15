La Universidad de Sevilla destaca que sube 49 posiciones en el Ranking de Shanghai

Archivo - Fachada del Rectorado (Universidad de Sevilla). - EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) se sitúa en el rango 401-500, en concreto, en la posición 437 de la edición de 2026 del Academic Ranking of World Universities (ARWU), conocido como el Ranking de Shanghai. Este resultado supone una "mejora significativa" respecto al puesto 486 que ocupaba en 2025.

La evolución también es positiva en el ámbito nacional, ha destacado la US en una nota. A partir de los indicadores publicados, la US alcanza la octava posición entre las universidades españolas, frente a la décima de 2025, tras adelantar a la Pompeu Fabra y a la Politécnica de Valencia.

Además, se mantiene como la segunda universidad andaluza mejor posicionada. En total, 12 universidades españolas forman parte del top 500 y 30 aparecen entre las 1000 instituciones publicadas por ARWU.

El principal impulso de la US se produce en el indicador de investigadores altamente citados. La puntuación en esta área aumenta de 6,6 a 12,7 puntos, gracias a la inclusión de tres investigadores del área de Tecnología Electrónica --Leopoldo García Franquelo, José Ignacio León y Sergio Vázquez Pérez-- entre los Highly Cited Researchers 2025.

También mejora el indicador correspondiente a los artículos publicados en Nature y Science, que alcanza su máximo histórico en la Universidad de Sevilla y pasa de 6,5 a 7,2 puntos. A estos resultados se suma la aportación sostenida de la producción científica indexada en Science Citation Index Expanded y Social Sciences Citation Index, así como el rendimiento investigador por profesor.

La Universidad de Sevilla encadena tres ediciones consecutivas dentro del rango 401-500 y mejora su posición estimada en 49 puestos respecto a 2025. "Esta trayectoria refuerza su presencia en el sistema universitario internacional y la sitúa entre las instituciones españolas con una evolución más favorable en esta edición", ha subrayado la US.

"La evolución confirma el papel determinante de la investigación y del impacto internacional de la producción científica en el posicionamiento de la institución. Estos resultados son fruto del incalculable trabajo de la comunidad investigadora de la US y de una firme estrategia institucional orientada al impulso de la investigación, la captación y retención de talento, y la internacionalización, motores clave para generar alianzas de alto impacto", ha concluido.

Esta evolución "ascendente" también se pone de manifiesto en los "últimos avances del posicionamiento internacional" de la US en otros rankings internacionales, centrados principalmente en la investigación: Scimago (avance a la posición la 191 de la 260 mundial), CWTS-Universidad de Leiden (avance a la posición 275 de la 281 mundial), URAP- University Ranking by Academic Performance (avance a la 327 desde la posición 333 mundial), NTU-National Taiwan University (avance a la 426 desde la posición 447 mundial) o US News Best Global Universities (avance a la 437 desde 518)

A la cabeza mundial continúan de forma consecutiva las universidades estadounidenses de Harvard, Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y en el ámbito europeo destacan la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford (Reino Unido), así como la Universidad Paris-Saclay (Francia). Para elaborar el ranking de Shanghai global 2026, la consultora ShanghaiRanking Consultancy clasifica las 2.500 universidades analizadas puntuando los valores alcanzados por cada una de ellas en seis indicadores de forma ponderada.

La calidad de la docencia (10%) se mide con el número de exalumnos de una institución que han sido premios Nobel o medallas Field en matemáticas. La calidad del profesorado se mide con el número de profesores que han obtenido premios Nobel o medallas Field en matemáticas (20%) y con el número de autores clasificados a nivel internacional como 'Highly Cited Researcher' (HCR altamente citados) (20%).

La producción científica se evalúa con el número de artículos publicados en las prestigiosas revistas Nature y Science (20%) y con el volumen de sus publicaciones dentro del grupo de producción de alta calidad indexados en Science Citation Index-Expanded y Social Science Citation Index (20%). Por último, se hace una valoración del rendimiento per cápita en función del número de profesores (10%).

En la valoración por disciplinas publicada por el mismo ranking a finales del año 2025, la Universidad de Sevilla destacó en el TOP100 en el área de Automation & Control y en el TOP100-150 en Agricultural Sciences, seguidas de Electrical & Electronic Engineering, Food Science & Technology y Instruments Science & Technology en TOP 151-200.

El Ranking de Shanghai by Subject, orientado a analizar el desempeño de las universidades según las áreas de conocimiento, muestra que la Universidad de Sevilla destacó en 19 de estas disciplinas en el top 500 mundial, mejorando su posicionamiento internacional en 4 áreas y a nivel nacional en 13 áreas.

Las áreas de conocimiento en las que la US cuenta con más disciplinas en el TOP500 mundial son la rama de Ingeniería, que presenta 7 disciplinas, 6 de ellas en TOP300; y las Ciencias Médicas, con 4 disciplinas, todas en TOP300. Asimismo, el área Ingeniería aportó 7 áreas, todas en el TOP5 nacional, destacando la primera posición nacional de Automation & Control, la segunda posición de Instruments Science & Technology, así como la segunda y tercera posición de Electrical & Electronic Engineering.