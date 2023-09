La Universidad de Sevilla ofrece este curso 76 dobles titulaciones internacionales tanto de Grado como de Máster

SEVILLA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha informado este viernes de que para este curso 2023/2024 ofrece un catálogo de titulaciones internacionales compuesto por 15 dobles grados y 61 dobles másteres, que abarcan las cinco grandes áreas de conocimiento y se imparten en colaboración con otras universidades de fuera de España. Además, participa en el Máster Erasmus Mundus en Física Nuclear.

Estas cifras convierten a la US, según ha resaltado la institución académica en una nota de prensa, en "una de las universidades españolas con mayor oferta de estas dobles titulaciones internacionales y, con diferencia, la primera entre las universidades andaluzas".

Seis de los másteres conjuntos se enmarcan dentro de Ulysseus, la Universidad Europea coordinada por la Universidad de Sevilla. De ellos, tres se imparten con la Universität Münster, de Alemania, nueva socia de Ulysseus; dos con el Management Center Innsbruck, de Austria; y uno con la Università degli Studi di Genova, de Italia.

A esto hay que añadirle el primer máster conjunto de Ulysseus: Joint European Master Degree in Efficient and Sustainable Energy, Transport and Mobility to Build the Smart Cities of the Future" (UlysseusCitiesMD). Se ha acreditado para su próxima impartición junto al Management Center Innsbruck y la Université Côte d'Azur francesa y estará coordinado por la Universidad de Sevilla.

El resto de universidades de Ulysseus, Università degli Studi di Genova, Technical University of Koice (Eslovaquia) y Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finlandia), colaboran en su impartición. Además, la US participa en el Máster Erasmus Mundus en Física Nuclear, adscrito a la Escuela Internacional de Posgrado.

Los Erasmus Mundus Joint Master Degrees son programas de estudios internacionales que han sido seleccionados para su financiación por la Unión Europea. Son impartidos conjuntamente por un consorcio internacional de instituciones de educación superior europeas. Pueden durar entre doce y 24 meses y ofrecen becas financiadas por la Unión Europea a los mejores estudiantes que presenten sus candidaturas en las rondas de selección anuales.

Por centros, en el capítulo de dobles grados, destaca la Facultad de Filología con 5, seguida de las Facultades de Farmacia y Ciencias Económicas y Empresariales con 3 cada una. Estas quince dobles titulaciones se desarrollan principalmente con socios de Italia, seguido de Alemania y Francia.

En cuanto a los másteres, la US ha destacado a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería con 21 dobles titulaciones, seguida de la Facultad de Filología con once. Con respecto a los socios, Francia es el principal país receptor con 23 dobles titulaciones; le sigue Italia con 21 y Alemania con cuatro. Austria e Islandia reciben cada una a estudiantes de dos dobles titulaciones y con una cierran la lista Bélgica, Chile, EEUU, México, Países Bajos, Perú, Portugal y Rusia.

Estas dobles titulaciones internacionales proponen al estudiante un itinerario específico consistente en asignaturas de un título de grado o máster de la US y asignaturas de otro título de una universidad en el extranjero. El programa de estudios está reflejado en un convenio específico entre las dos instituciones académicas, de forma que tras el reconocimiento correspondiente el estudiante obtiene los dos títulos.

La movilidad es, por tanto, un requisito "imprescindible" para cursar estos programas, ya que los estudiantes deben cursar una parte de las asignaturas en la Universidad de Sevilla y la parte restante en la otra universidad. Por ello, la US ha recordado que apoya con becas de movilidad a los estudiantes que las cursan. Los interesados en cursar una doble titulación internacional deben solicitarla en las convocatorias de movilidad internacional de la US.

"Las dobles titulaciones internacionales van más allá de las ventajas que ofrece a cualquier estudiante una experiencia de movilidad, como la inmersión cultural en el país de destino, el contacto con otra universidad o la mejora de sus competencias lingüísticas. La obtención de dos títulos, el de la US y el expedido por otra universidad extranjera, amplía sus salidas profesionales y mejora su competitividad en el mercado laboral", ha sentenciado la Hispalense.