La Universidad de Sevilla recibe dos premios nacionales por sus publicaciones sobre IA y literatura del siglo XVI

La IA y princesa Catalina. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha recibido dos galardones en la XXIX edición de los Premios Nacionales de Edición Universitaria, organizados por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), que han distinguido dos publicaciones de la Editorial Universidad de Sevilla en las categorías de Mejor Obra Didáctica y Mejor Coedición Interuniversitaria.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, las obras premiadas abordan dos ámbitos muy diferentes: el uso ético de la inteligencia artificial en la elaboración de trabajos académicos y la recuperación de un tratado del siglo XVI sobre la princesa María Manuela de Portugal.

De esta manera, el premio a la Mejor Obra Didáctica ha reconocido el libro 'La IA como herramienta académica: su uso ético para elaborar trabajos de fin de grado y de máster,' de Diego Manuel Barbadilla Mesa y publicado en 2025 dentro de la colección Manuales Universitarios como una guía práctica para incorporar la IA generativa a la elaboración de trabajos académicos de forma ética y eficaz.

En este contexto, la publicación está dirigida tanto a estudiantes como a tutores y plantea cómo aprovechar las posibilidades de la IA sin comprometer la integridad académica, el pensamiento crítico ni la responsabilidad sobre los contenidos elaborados, de manera que ha defendido su papel como una herramienta de apoyo al aprendizaje y a la investigación, pero nunca como una sustituta del intelecto humano.

Por otra parte, el premio a la Mejor Coedición Interuniversitaria distingue 'Libro primero del espejo de la princesa cristiana,' de Francisco de Monzón, una obra publicada conjuntamente por las editoriales de las universidades de Sevilla y Salamanca.

Escrita durante la primera mitad del siglo XVI, esta obra estaba dedicada a Catalina de Austria, reina de Portugal, con el propósito de servir como guía para la educación de su hija, María Manuela de Portugal, quien se convertiría en la primera esposa del futuro Felipe II. La obra permaneció manuscrita tras la muerte de su autor, Francisco de Monzón, en 1575.

Asimismo, el texto recoge las cualidades que su Monzón consideraba necesarias para el gobierno de una princesa, tomando como referencia las virtudes que admiraba en la propia reina Catalina. Sin embargo, su interés va más allá de la educación de las mujeres de la realeza, ya que también se inscribe en la denominada Querella de las mujeres, una corriente de debate intelectual que cuestionaba las ideas misóginas de la época y defendía la capacidad intelectual y la dignidad femenina.

Por ello, la publicación constituye una fuente de interés para el estudio de la lengua española del siglo XVI, gracias a la riqueza de su vocabulario, especialmente en las referencias a la vestimenta, los tejidos y los cosméticos.

UN RECONOCIMIENTO A LA EDICIÓN UNIVERSITARIA

En contexto, los Premios Nacionales de Edición Universitaria tienen como objetivo fomentar la visibilidad del libro universitario en la sociedad y reconocer la calidad de las publicaciones académicas.

Así, en esta edición han concurrido 225 obras de 36 editoriales universitarias españolas, que han optado a los galardones de 13 categorías.

Además, estos premios se han consolidado como una referencia en el sector editorial académico, con un número creciente de candidaturas cada año.