UPA Sevilla reclama declarar Aznalcóllar zona catastrófica por daños del incendio de Niebla a ganadería y apicultura

Entorno desolado por el incendio de Niebla como imagen de recurso - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

UPA Sevilla ha reclamado declarar Aznalcóllar zona catastrófica por los daños del incendio de Niebla (Huelva) en explotaciones ganaderas y apícolas. En este sentido, sus secretaria general, Verónica Romero, ha pedido ayudas directas y medidas urgentes para los agricultores y ganaderos afectados, ante la pérdida de pastos, colmenas, cerramientos e instalaciones y en cotos de caza, y el incremento de los costes para mantener las explotaciones en el término municipal sevillano.

El incendio, originado el pasado 6 de agosto en la citada localidad onubense, terminó afectando a once términos municipales de las provincias de Huelva y Sevilla y alcanzó una superficie de unas 33.000 hectáreas, remarca UPA en una nota de prensa.

En el caso de Aznalcóllar, el Ayuntamiento ha cifrado provisionalmente en unas 6.000 las hectáreas afectadas. Para UPA Sevilla, el impacto sobre el sector primario y la caza "va mucho más allá de la superficie quemada". Al respecto, la secretaria general afirma que la desaparición de pastos y zonas de aprovechamiento ganadero "obliga a los productores a buscar alimentación alternativa para sus animales, con un incremento extraordinario de los costes en explotaciones que ya afrontan una situación económica muy ajustada".

"A ello se suman los daños en cerramientos, caminos, instalaciones y otras infraestructuras necesarias para desarrollar la actividad", ha abundado al respecto. Así, en el caso de la apicultura, Verónica Romero ha lamentado que la situación es "especialmente delicada por la pérdida de colmenas y por la destrucción de la vegetación y de los recursos florales que permiten alimentar a las abejas".

Además, ha recordado que la propia Junta "ha reconocido que el incendio ha provocado tanto la calcinación directa de asentamientos de colmenas como una pérdida muy importante del soporte floral y arbustivo necesario para la actividad apícola".

"El incendio ya está apagado, pero para muchos agricultores, ganaderos y apicultores sus consecuencias acaban de empezar. Han perdido pastos, colmenas, instalaciones y recursos que necesitan para poder seguir trabajando, y no pueden afrontar solos el coste de recuperar su actividad", ha explicado la secretaria general de UPA.

Además, Verónica Romero ha valorado que el Consejo de Gobierno de la Junta haya declarado el incendio desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario y forestal y haya instado a adoptar medidas para que las explotaciones afectadas continúen.

No obstante, la secretaria general de UPA Sevilla considera necesario avanzar un paso más y garantizar una respuesta específica para los productores de Aznalcóllar. "El Ayuntamiento ha puesto en marcha un censo de agricultores, ganaderos, apicultores, empresas y particulares afectados para facilitar la coordinación de las futuras ayudas. Para ello, hay que visitar explotación por explotación y conocer qué se ha perdido y qué necesita cada productor, porque no todos los daños son iguales".