La UPO celebra este miércoles la jornada 'El papel de las universidades en la Agenda 2030'

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SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla acoge este miércoles 25 de marzo, a las 9,30 horas en el Salón de Grados 2 de la Biblioteca-CRAI, la jornada 'El papel de las universidades en la Agenda 2030', un encuentro que servirá para presentar los resultados del proyecto 'Ecosistema Digital Universitario: Acelerando los ODS a través del Conocimiento (EDUODS)' y analizar el papel de la institución universitaria en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Según ha indicado la institución en una nota, esta jornada tiene como finalidad ser "un espacio de intercambio de experiencias entre universidades españolas y reunirá a especialistas universitarios y responsables institucionales en torno a la sostenibilidad, la digitalización y la transferencia de conocimiento".

El acto será inaugurado por el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva Blázquez, junto al director general de Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, David Perejil Bricio, y el responsable de Biodiversidad y Clima de CRUE Sostenibilidad, Antonio Gallardo Correa.

La presentación correrá a cargo de Luis Villagarcía Saiz, profesor de Ecología de la UPO e investigador principal del proyecto Eduods, y de María Ángeles Huete García, profesora de Sociología y coinvestigadora principal.

La primera mesa de la jornada, titulada 'Espacio para acciones universitarias en la Agenda 2030', contará con la participación del equipo investigador de Eduods que presentará los resultados del proyecto, que tiene como objetivo a reforzar la contribución de las universidades a los ODS mediante la generación y transferencia de conocimiento y el desarrollo de herramientas digitales que favorezcan la sostenibilidad.

La jornada continuará con la participación de representantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, quienes expondrán la aplicación de la Agenda Urbana Española en el entorno universitario a través de su plan de acción institucional.

Posteriormente, la Universidad de Alicante abordará el papel de la comunicación en la integración de la Agenda 2030 en las universidades españolas.

Las distintas sesiones estarán moderadas por el vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UPO, Juan R. Tejedo Huamán, quien participará también en la mesa de clausura junto a la directora del CEI CamBio, María Luisa Buide del Real.

Esta jornada está organizada por el proyecto Campus de Excelencia Internacional en Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global (CEI CamBio), coordinado por la Universidad Pablo de Olavide.