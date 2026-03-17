UPO conmemora en Sevilla el Día del Trabajo Social y celebra la vigencia de Trabajo Social y la historia de sus estudios

Conmemoración en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla del Día del Trabajo Social - UPO

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha conmemorado en la mañana de este martes el Día Mundial del Trabajo Social con una jornada académica organizada por el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. En la misma, ha tenido lugar la conferencia 'La gran mudanza: desde Jimios a la Laboral', centrada en la trayectoria de la antigua Escuela Universitaria de Trabajo Social, actualmente integrada en la Facultad de Ciencias Sociales. La celebración se enmarca en el lema internacional de 2026, 'Construir esperanza y armonía. Un clamor Harambee para unir a una sociedad dividida'.

Según ha informado la UPO en una nota, el primer director de la Escuela Universitaria de Trabajo Social, José Luis Malagón Bernal, y el director del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, Evaristo Barrera Algarín, Sociales, han presentado el rótulo recuperado que en 1995 identificó la Escuela en las instalaciones de la antigua Universidad Laboral, actual campus de la Olavide.

El programa de la jornada ha continuado con tres sesiones centradas en la realidad de las personas mayores LGBT, el trabajo social rural y los paradigmas de abordaje de la discapacidad desde la perspectiva del Trabajo Social. La jornada ha concluido con el visionado del vídeo '¿Qué es el Trabajo Social?', elaborado por la estudiante del Doble Grado de Sociología y Trabajo Social Amanda Garrido, creadora de contenidos divulgativos en redes.