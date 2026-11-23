Archivo - Asistentea al Aula Abierta de Mayores de la UPO en foto de archivo - UPO - Archivo

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide abre este lunes, 23 de noviembre, el plazo de presentación de solicitudes para las pruebas de acceso para personas mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional. Toda la documentación requerida se puede presentar en la Unidad de Orientación y Acceso, que se encuentra en la primera planta del Edificio Celestino Mutis en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, hasta el 16 de diciembre, o a través del formulario de solicitudes TIKA.

Los requisitos para la inscripción a esta prueba son cumplir o tener cumplidos los 40 años en el año natural en el que se desea ingresar en la Universidad, no poseer ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y acreditar experiencia laboral o profesional en relación con alguna enseñanza universitaria, explica en un comunicado.

Las personas interesadas pueden informase de los estudios a los que pueden acceder en función de las distintas familias profesionales relacionadas con su experiencia a través de la página web del Distrito Único Andaluz. La solicitud deberá acompañarse de la documentación que acredite la experiencia laboral o profesional de la persona candidata --vida laboral o contratos de trabajo--. Una vez valorada la experiencia a través de la documentación presentada, deberá superar una entrevista personal.

La publicación provisional de la valoración de los méritos aportados y, en su caso, de la entrevista, será el 2 de febrero de 2027. Más tarde, del 3 al 5 de febrero, permanecerá abierto el periodo de alegaciones y/o reclamaciones y, finalmente, la publicación de la valoración definitiva se hará el 10 de febrero.

Las personas que hayan superado la Prueba de Acceso para Mayores de 40 años deberán participar en el proceso de preinscripción que regula el ingreso a los grados universitarios en las Universidades Públicas de Andalucía. Asimismo, las personas que quieran presentarse por la vía de acceso años o mayores de 45 años, el plazo de inscripción es del 15 de febrero al 8 de marzo de 2027.