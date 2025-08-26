La US (Sevilla) acoge el "mayor encuentro" nacional e iberoamericano sobre comportamiento animal

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla (US) acogerá del 2 al 5 de septiembre el XIX Congreso Nacional y XV Iberoamericano de Etología y Ecología Evolutiva, el "mayor encuentro" nacional e iberoamericano sobre comportamiento animal.

En la cita participarán expertos internacionales como Tim Clutton-Brock, profesor de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y David W. Macdonald, docente de la Universidad de Oxford (Reino Unido).

Según una nota emitida por la institución hispalense, el congreso, organizado por la Sociedad Española de Etología y Ecología Evolutiva (SEEE), se celebrará en el Aula Magna de la Facultad de Biología y abordará distintos aspectos relacionados con el comportamiento animal.

El objetivo será conformar "un espacio de encuentro para conocer y debatir los últimos avances en este campo". El congreso también reunirá a estudiantes, conservacionistas y personas interesadas en la naturaleza y los animales, así como el compromiso con la preservación de la biodiversidad del planeta.

El etólogo Tim Clutton-Brock abrirá el programa con una conferencia sobre sus estudios a largo plazo acerca del significado evolutivo de las estrategias reproductivas en mamíferos como las suricatas, mientras que la clausura estará a cargo de David W. Macdonald, que presentará los resultados de unas cinco décadas de estudio sobre el comportamiento, la ecología, la epidemiología, la biología evolutiva y la conservación de los mamíferos.

La cita también contará con la presencia de otros científicos "de alto nivel" que debatirán sobre diversas áreas del conocimiento del comportamiento animal y la ecología evolutiva.