La US (Sevilla) desarrolla una nueva plataforma que acerca los cálculos de Física Nuclear a usuarios no expertos

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha participado en el desarrollo de 'Theo4Exp', una plataforma que permite realizar cálculos teóricos complejos en el ámbito de la física nuclear sin necesidad de conocimientos avanzados de programación. Esta herramienta ha representado un hito en la democratización del acceso a los códigos científicos y en el fomento del trabajo colaborativo entre investigadores teóricos y experimentales.

Según ha informado la US en una nota, la plataforma se ha diseñado en el marco del proyecto europeo Eurolabs (European Laboratories for Accelerator Based Sciences), y dentro del programa 'Horizon Europe'. En este contexto, 'Theo4Exp' se ha basado en los principios del 'open access', facilitando el acceso abierto, verificable y reutilizable a herramientas científicas avanzadas.

Su filosofía responde a una "visión integradora de la ciencia", en la que la formación y la colaboración internacional son "claves" para el desarrollo de nuevas metodologías. De este modo, la iniciativa cuenta con tres instalaciones virtuales, 'Reaction4Exp', desarrollada en la US y especializada en reacciones nucleares; 'Structure4Exp', en Milán, centrada en estructura nuclear, y 'MeanField4Exp', en Cracovia, también centrada en estructura nuclear.

Al frente del desarrollo de 'Reaction4Exp' se encuentra la profesora y coordinadora del proyecto en la US, Manuela Rodríguez, quién también ocupa el puesto de responsable del nodo sevillano del consorcio Eurolabs. Junto a ella, la física Carla Tatiana Muñoz ha sido la encargada de materializar la plataforma, enfrentándose al reto de desarrollar todo el entorno digital.

'Theo4Exp' "no solo mejora la eficiencia experimental, sino que también tiene un alto valor formativo", y ya se ha integrado en la docencia de los másteres en Física Nuclear que se imparten en Sevilla, tanto el nacional interuniversitario como el máster Erasmus Mundus.

En este contexto, la US ha explicado que el uso de la plataforma "no solo mejora la eficiencia experimental, sino que además acerca herramientas avanzadas a estudiantes y jóvenes investigadores, favoreciendo el aprendizaje temprano de tecnologías que tradicionalmente requerían alta especialización".

Por su parte, la profesora Rodríguez ha subrayado que esta iniciativa "no reemplaza la labor de los físicos teóricos, sino que la complementa", permitiendo que ciertos cálculos estandarizados puedan ser realizados por investigadores experimentales de manera autónoma. "La interpretación teórica continúa siendo esencial, especialmente en casos complejos como el estudio de núcleos exóticos", ha afirmado.

El acceso a la plataforma es gratuito y está abierto a cualquier persona investigadora vinculada a una institución, incluyendo a estudiantes universitarios a través de sus correos institucionales. Asimismo, de cara al futuro, 'Theo4Exp' proyecta su expansión incorporando nuevos códigos de uso generalizado en física nuclear.

Aparte de esta plataforma, la US participa en Eurolabs a través del Centro Nacional de Aceleradores (CNA), integrado en la infraestructura 'Clear' junto a centros de Portugal y Hungría. Desde allí se ofrece acceso experimental financiado por el proyecto a equipos científicos de toda Europa y países asociados.

Finalmente, 'Theo4Exp' ha supuesto un "cambio de paradigma" en la forma en que se accede y se enseña la física nuclear, con un "firme compromiso" con la apertura del conocimiento y la excelencia científica.