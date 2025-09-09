Las VI Jornadas Medievales de El Castillo de las Guardas (Sevilla) traslada su mercado a la Plaza de España

Presentación de las Jornadas Medievales de El Castillo de las Guardas, en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad sevillana de El Castillo de las Guardas celebra del 19 al 21 de septiembre sus VI Jornadas Medievales, que habían sido aplazadas de su fecha habitual en marzo pasado, debido a las inclemencias meteorológicas, y que se retoman ahora con una nueva ubicación, en la Plaza de España, y muchas novedades en su programación.

Para presentar el cartel y el programa de actividades, se han dado cita en la Casa de la Provincia de la Diputación el alcalde castillero y diputado provincial, Gonzalo Domínguez, acompañado por el primer teniente de Alcaldía, José Antonio Fernández, y el delegado municipal de Fiestas Mayores, Alfonso Pérez Cana, entre otras personalidades del municipio.

"En marzo pasado, ese agua que tanta falta nos hacía para aliviar la sequía en nuestro término municipal tuvo como consecuencia el tener que cambiar las fechas de estas Jornadas Medievales, que venían con mucha fuerza, con muchas ganas, y con muchas novedades", ha explicado Gonzalo Domínguez, quien ha querido invitar a la ciudadanía "no solo de la provincia, sino también de otras limítrofes, como puede ser Huelva, a disfrutar de la hospitalidad de El Castillo de las Guardas, de nuestra gastronomía y de las visitas a nuestro patrimonio".

Para el alcalde, "se trata de un evento único, que permite disfrutar de una experiencia única, llena de historia, cultura y tradición y que, en esta edición, van a ser unas jornadas para el recuerdo". Domínguez ha señalado "la apuesta del equipo municipal de gobierno y el esfuerzo técnico y organizativo de las áreas de Cultura y de Turismo" para poner en marcha unas jornadas medievales que en esta edición "dan un salto cualitativo y cuantitativo importante para, por ejemplo, duplicar el número de mercaderes que nos acompañarán, que será este año de cuarenta".

"La primera gran novedad es el cambio de ubicación del mercado medieval a la Plaza de España, el lugar más emblemático para los vecinos, con esa fuente ornamental con el nombre de cada una de nuestras aldeas, porque ya sabemos todos que El Castillo no es un municipio como los demás", destaca la Diputación en una nota de prensa.

Las Jornadas Medievales que se celebran en El Castillo son un extraordinario vehículo para transportar a vecinos y visitantes a una época de caballeros, mercaderes y juglares. En su sexta edición, con una programación renovada que promete convertirlas en las más espectaculares hasta la fecha.

El entorno en el que se desarrolla el mercado medieval comprende la Plaza de España, la calle Bartolomé Gómez y la calle Antonio López, lo que permitirá a las personas asistentes sumergirse en un ambiente medieval auténtico, rodeado de decoración temática y una ambientación que evocará tiempos pasados.

Con un mercado medieval que ha duplicado sus puestos y stands con respecto a años anteriores, las personas visitantes podrán disfrutar de mayor variedad de productos artesanales, desde joyería y cuero hasta alimentos tradicionales, vinos y productos elaborados con recetas medievales. Con especial atención a una industria, la de la miel, importante en el tejido productivo y comercial del municipio.