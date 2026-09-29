Vía Sacra 2027: El nuevo itinerario de las hermandades por el interior de la Catedral para la Semana Santa de Sevilla

Archivo - Imágenes de la Hermandad del Gran Poder en la Catedral de Sevilla. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral y el Consejo General de Hermandades y Cofradías preparan una nueva ordenación del paso de las hermandades por el interior de la Catedral para la Semana Santa de 2027. Entre las principales novedades se encuentran la modificación del recorrido de los cortejos y la nueva ubicación del Monumento ante la Puerta de San Fernando.

Según ha detallado el Consejo de Hermandades en una nota de prensa, la principal novedad en el itinerario para 2027 será la modificación del recorrido de los cortejos en el interior del templo, que será el mismo durante todas las jornadas de la Semana Santa y significará el acceso de las cofradías por la Puerta de San Miguel, para recorrer los pies del templo y girarán hacia la nave de San Pedro, que recorrerán hasta su término antes de dirigirse hacia la Puerta de los Palos.

De esta manera, buscarán "favorecer un tránsito más fluido de las cofradías y compatibilizarlo mejor con la celebración de los Oficios, la adoración al Santísimo y la actividad cultural del templo", manteniendo el sentido fundamental del proyecto Vía Sacra: reforzar el significado de la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.

De esta manera, Vía Sacra afrontará en 2027 una nueva etapa en la que mantendrá los objetivos de profundizar en el significado de hacer Estación de Penitencia a la Catedral, ofrecer a los hermanos un espacio de oración, dignificar el discurrir de las hermandades y mejorar tanto el acceso a los servicios como la salida de los cortejos por la Puerta de los Palos.

En este sentido, el Deán-Presidente del Cabildo Catedral, Francisco José Ortiz, ha señalado que Vía Sacra es un proyecto "vivo, que va madurando con cada Semana Santa". "Cada experiencia nos permite comprobar qué funciona, qué puede mejorarse y cómo podemos servir mejor al verdadero sentido de la Estación de Penitencia", ha añadido.

Asimismo, el Deán ha indicado que las hermandades "no atraviesan simplemente un tramo más de la Carrera Oficial", sino que "entran en la iglesia madre de la Archidiócesis para vivir un momento de oración, recogimiento y encuentro con el Señor". "Queremos que ese paso deje una huella especial en el hermano nazareno y que las oraciones, las meditaciones, la música y el propio ambiente del templo ayuden a vivir esos minutos desde su auténtico significado cristiano", ha sostenido.

UN NUEVO RECORRIDO PARA TODAS LAS COFRADÍAS

La nueva disposición permitirá mantener un único cortejo en el interior de la Catedral, evitando recorridos paralelos entre quienes continúan la Estación de Penitencia y los nazarenos que necesitan acceder a los aseos.

Del mismo modo, el delegado de Pastoral del Cabildo Catedral, Adrián Ríos, ha explicado que ordenarán de una manera "más sencilla" el acceso a los servicios y los distintos movimientos de fieles dentro del templo.

Así, los nazarenos que necesiten hacer uso de los aseos del Patio de los Naranjos podrán abandonar el recorrido, a la altura del Altar de Plata, por la Puerta de la Concepción, para reincorporarse posteriormente por la Puerta de la Granada.

Por otro lado, la segunda gran novedad será la ubicación del Monumento ante la Puerta de San Fernando, dispuesto de manera que pueda ser contemplado desde ambos frentes.

Esta nueva ubicación tendrá una especial incidencia durante los días centrales de la Semana Santa, ya que los nazarenos de estas jornadas pasarán ante el Monumento para adorar al Santísimo el Jueves Santo y en la Madrugada, y a la Santa Cruz durante la tarde del Viernes Santo antes de alcanzar la zona de acceso a los aseos, lo que permitirá realizar este gesto dentro del propio discurrir del cortejo y con el debido orden.

Al mismo tiempo, la adoración al Santísimo para los fieles se ubicará en la Parroquia del Sagrario, de forma independiente al paso de las cofradías, lo que permitirá además que la actividad cultural de la Capilla Real no se vea interrumpida.

ACCESOS DIFERENCIADOS PARA LOS OFICIOS Y EL PASO DE LAS COFRADÍAS

La nueva organización permitirá también "separar mejor los movimientos" de quienes participan en los cultos de aquellos que acceden al templo para contemplar el paso de las hermandades, ya que los fieles que acudan a los Oficios podrán realizar su salida por las Puertas del Perdón y Campanillas, mientras que quienes accedan para presenciar el paso de las cofradías lo harán por la Puerta del Príncipe, situándose en la zona del Trascoro.

Además, las novedades organizativas no modificarán la presencia de la oración, la meditación y la música como "elementos fundamentales" del paso de las cofradías por la Catedral.

Las hermandades podrán continuar aportando oraciones y meditaciones para que sus hermanos las recen durante el tránsito por las naves, así como solicitar las piezas musicales que acompañen este momento.

Desde el Domingo de Ramos hasta el Miércoles Santo y el Domingo de Resurrección, el órgano de la Catedral tendrá especial protagonismo en el acompañamiento musical, mientras que en el resto de las jornadas participará la Coral Polifónica de la Catedral.

Asimismo, las cofradías que lleven en sus cortejos capillas musicales o escolanías han sido invitadas a continuar con la música y el canto durante su paso por el templo, e incluso pueden traer a estos grupos musicales, expresamente para este momento del recorrido procesional, aunque por la calle lleven bandas o vayan en silencio. "Las meditaciones, las oraciones y la música ayudan a que esos minutos tengan un significado propio dentro de la Estación de Penitencia", ha apuntado Adrián Ríos.

MAYOR FLUIDEZ Y COORDINACIÓN DE LOS CORTEJOS

Desde el Consejo General de Hermandades y Cofradías, su presidente, José Roda Peña, ha considera que la nueva ordenación puede contribuir a mejorar el tránsito de las corporaciones, a lo que ha afirmado que "evitará cruces y facilitará la continuidad de los cortejos".

Para contribuir a esa ordenación, el Diputado Mayor de Gobierno de cada hermandad seguirá contando con el apoyo de tres diputados de control, situados en la Puerta de San Miguel, el crucero y la Puerta de los Palos, encargados de auxiliar en el correcto discurrir del cortejo por el interior del templo.

"Estos tres puntos de control nos permitirán seguir trabajando junto a los Diputados Mayores de Gobierno para que las cofradías mantengan su formación y realicen su Estación de Penitencia con orden y recogimiento", ha añadido Roda Peña.

Por otro lado, se ampliará a 19 minutos del tiempo de paso por el templo catedralicio, se regulará el acceso a los servicios sin interferir en el discurrir de otras cofradías, se reforzarán los diputados para facilitar la entrada, se recompondrán la entrada y la salida de los cortejos, así como las medidas destinadas a mantener su formación y favorecer una mayor fluidez en la Puerta de los Palos.

En adición, se mantendrá la cera encendida de los nazarenos y la de los pasos, además de que se fomentará la participación de lectores y formaciones musicales y la presencia de oraciones y meditaciones aportadas por las propias hermandades.