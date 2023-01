Villalobos defiende ampliar la AP-4 y pide a la Junta que no opte por "parches" en el eje Los Palacios-Arahal

SEVILLA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, ha defendido que ampliar la calzada de la autovía AP-4 es la solución "más eficiente" para mejorar las conexiones de la provincia con Cádiz, entre las que la carretera N-IV también juega también un papel esencial; reclamando en paralelo al Gobierno andaluz del PP que no opte por "parches" ante las reivindicaciones de duplicar el eje de carreteras autonómicas que conecta la mencionada autovía con la A-92, a través de Los Palacios y Villafranca, Utrera y Arahal.

En una entrevista con Europa Press, Fernando Rodríguez Villalobos ha evaluado el debate suscitado en torno a las vías de comunicación en las comarcas del Bajo Guadalquivir y de la Campiña.

A tal efecto, recordemos que el pasado mes de septiembre, el pleno de la Diputación de Sevilla aprobaba por unanimidad solicitar al Gobierno central solucionar las retenciones que registran en verano y los fines de semana la carretera N-IV y la autovía AP-4, esta última despojada de peaje desde el 1 de enero de 2020; reclamando en ese sentido un tercer carril en cada sentido de dicha autovía.

El acuerdo plenario derivó de una moción elevada a debate por el PP --modificada con enmiendas del PSOE--, en demanda de que el Gobierno central continuase con el desdoble de la antigua carretera nacional N-IV, ante las retenciones registradas en la autovía AP-4 coincidiendo con la época estival, después de que al comenzar 2020, dicha vía fuese liberalizada para su uso gratuito, al no ser prorrogada de nuevo la concesión administrativa mediante la que la empresa Abertis explotaba su peaje.

AMPLIAR LA AP-4

Los socialistas, así, vienen defendiendo que un tercer carril en cada sentido de la AP-4 es la mejor solución "para garantizar una vía de gran capacidad suficiente, para dar cabida a todo el tráfico entre las ciudades de Sevilla y Cádiz", toda vez que los socialistas también reclamaron en su momento la continuidad de la duplicación de la N-IV cuando ejercían la oposición al PP en el plano nacional y es ahora el PP el que pide tal extremo.

En paralelo, persiste la reivindicación de duplicar la carretera autonómica A-362, que enlaza Los Palacios y Villafranca, municipio que acoge los trazados de la N-IV y la AP-4; con Utrera y por ende con la carretera autonómica A-394, que a su vez conecta con Arahal y la autovía A-92, conformando así todo un eje de comunicaciones.

Mientras los planes de duplicación de la A-362 se remontan al menos a 2011, anunciando el entonces Gobierno socialista de la Junta las obras de transformación de esta carretera en autovía; el actual Ejecutivo autonómico del PP tiene en marcha un estudio destinado a diseñar cómo mejorar la conexión entre la autovía AP-4 y su tramo de Los Palacios con la autovía A-92, contemplando entre otros aspectos el desdoble reclamado, al objeto de definir "el coste real de las diferentes opciones y trazar las alternativas posibles".

LA SOLUCIÓN "MÁS EFICIENTE"

En ese marco, y con relación al primer aspecto, el presidente de la Diputación ha recordado que continuar la duplicación de la carretera N-IV hasta Jerez de la Frontera implicaría crear toda una nueva calzada con un trazado de "60 kilómetros", exponiendo que "parece que el uso de la AP-4 es más eficiente desde el punto de vista económico, social y medioambiental, que la ejecución de una autovía en paralelo" a la misma.

Del mismo modo, ha destacado el proyecto promovido por el Ministerio de Transportes para la remodelación de dos enlaces de la AP4 comprendido entre los puntos kilométricos 26,2 y 53,3, lo que entre otros aspectos mejorará las conexiones de los municipios sevillanos de Lebrija y El Cuervo con dicha vía.

Ya con relación al eje de comunicaciones entre la AP-4 y la A-92, o sea la conexión entre Los Palacios y Arahal a través de Utrera, Rodríguez Villalobos ha destacado que "la solución que piden los alcaldes es el desdoble, pero el lenguaje utilizado por el Gobierno andaluz" del PP "es bastante ambiguo", pues "hablan de que están analizando todas las opciones para la mejora funcional y de seguridad vial de este corredor, aludiendo a la reparación del firme y mejora de accesos hasta la construcción de una autovía".

EL RIESGO DE "PARCHEAR"

En ese sentido, ha manifestado su temor ante la posibilidad de que el Gobierno andaluz del PP opte por "parchear" en lugar de dar una solución definitiva a las reivindicaciones.

"El PP no puede estar continuamente protestando por la SE-40 (cuya ejecución corresponde al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez) pero no asumir sus competencias en casos como este" del eje entre la AP-4 y la A-92, ha enfatizado Rodríguez Villalobos, insistiendo en que "no valen parches". "En los primeros meses de 2023, la Junta debería anunciar el desdoble de esas carreteras", ha enfatizado.