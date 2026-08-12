La Virgen de los Reyes de Sevilla impulsa un nuevo manto de salida con motivo del 125 aniversario de su coronación

CABILDO CATEDRAL DE SEVILLA

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Sevilla ha impulsado la realización de un nuevo manto procesional para Nuestra Señora de los Reyes, diseñado por Javier Sánchez de los Reyes, y que conmemorará el 125 aniversario de su coronación canónica, que tendrá lugar en 2029.

Según ha detallado el cabildo catedralicio en una nota de prensa, una de las características más reconocibles del nuevo manto será su color, ya que el terciopelo elegido ha sido un azul "índigo" o "imperial", tonalidad relacionada con los tejidos históricos que han servido de inspiración para el proyecto. La elección permitirá, además, incorporar un nuevo color al conjunto de mantos procesionales de Nuestra Señora de los Reyes, junto a los que ya posee en blanco, celeste, rosa, rojo y verde.

En este sentido, el deán de la Catedral de Sevilla, Francisco José Ortiz, ha explicado que esta iniciativa nace precisamente de la voluntad de una efeméride estrechamente vinculada a la historia devocional de la Virgen de los Reyes, celebrada en 1904, debido a "la devoción y el cariño de toda la ciudad y del entonces arzobispo de Sevilla, Marcelo Spínola". El deán ha invitado además a los fieles y devotos a participar en el proyecto.

Por otro lado, la Asociación de Fieles de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando se sumará al proyecto promoviendo una suscripción popular destinada a sufragar la realización del nuevo manto. Su vicepresidente, Eduardo Carrera, ha destacado el carácter "participativo" de la iniciativa que supone "una ocasión principal para mostrar el cariño que toda Sevilla y todos sus devotos tienen con la Virgen".

Para canalizar las aportaciones, la Asociación habilitará próximamente una cuenta bancaria específica para recibir los donativos, cuyos datos se comunicarán oportunamente a través de los canales oficiales. Asimismo, las personas que deseen colaborar podrán hacerlo personalmente a través de los miembros de la Asociación durante las sabatinas que se celebran en la Capilla Real.

Como recuerdo de su participación en este proyecto, quienes colaboren recibirán un pequeño testimonio devocional realizado a partir de materiales textiles conservados procedentes de antiguos trabajos de restauración o conservación de mantos de la Virgen de los Reyes.

De esta forma, la iniciativa quiere vincular la aportación de los fieles no solo a la realización de una nueva pieza, sino también a la memoria material y devocional del ajuar histórico de la Patrona.

UN DISEÑO INSPIRADO EN LA ESTÉTICA DE FINALES DE LA EDAD MEDIA

El proyecto del diseñador Javier Sánchez de los Reyes parte de dos premisas fundamentales: realizar un manto claramente diferenciado de los que ya posee la Virgen y, al mismo tiempo, desarrollar una estética acorde con la antigüedad y singularidad artística de la imagen. Por ello, ha tomado como referencia "los ricos tejidos históricos", especialmente aquellos de apariencia labrada o adamascada que aparecen representados en pinturas y tablas de finales del gótico y comienzos de la Edad Moderna.

De hecho, el propio patrimonio pictórico de la Catedral conserva ejemplos de este tipo de tejidos en obras de los siglos XV y XVI. Aunque también ha servido como "uno de los principales puntos de inspiración" el retablo cerámico de la Virgen de los Reyes situado en la antigua Audiencia Provincial de Sevilla, actual sede de la Fundación Cajasol, donde la imagen aparece revestida con tejidos de inspiración gótica.

Según ha explicado el diseñador, esta referencia ha permitido desarrollar "un diseño de tela inspirado en los tejidos goticistas, traspasado luego al bordado en oro, con una cenefa fundamental también de estilo gótico-mudéjar que remata todo el conjunto". Para ello, la ejecución combinará bordados en seda, en un tono ligeramente más claro que el terciopelo base, con zonas realizadas en oro llano y con escaso volumen, adaptando de esta manera la inspiración de los tejidos históricos a las técnicas tradicionales del bordado sevillano.

Asimismo, el dibujo central quedará enmarcado por una cenefa inspirada en motivos góticos y mudéjares, en la que aparecerán pequeñas coronas como referencia simbólica a la advocación de la imagen, Reina de Reyes, y será rematada mediante un galón de inspiración mudéjar y un fino fleco de camaraña o hilo de oro, siguiendo modelos presentes en antiguas prendas catedralicias y bordados eclesiásticos, mientras que en los ángulos delanteros figurará el escudo del Cabildo Catedral.

El proyecto ha contemplado asimismo un manto para el Niño Jesús, que mantendrá la misma estructura ornamental y llevará en sus extremos los castillos y leones vinculados simbólicamente a San Fernando.

Durante los días de la Novena podrá visitarse una reproducción del proyecto del nuevo manto en la capilla de San Laureano a través del itinerario de la visita cultural, al acceder por la Puerta de San Cristóbal o del Príncipe, de 10,45 a 17,00 horas y coincidiendo con los cultos de la Novena, por las Puertas de San Miguel y Palos, de 07,30 a 10,30 y de 19,00 a 21,30 horas. Fuera de los cultos de la Novena, la visita cultural mantendrá su acceso por la Puerta de San Cristóbal, de 9,30 a 17,00 horas.