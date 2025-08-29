Virginia Bersabé dedica un mural en El Viso del Alcor (Sevilla) a la mujer recovera dentro del proyecto 'Plazes-24'

Archivo - El mural dedicado a la mujer recovera, realizado por la artista Virginia Bersabé en El Viso del Alcor (Sevilla). 'Plazes-24'. - MIGUEL JIMENEZ FERNANDEZ - Archivo

EL VISO DEL ALCOR (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

La artista Virginia Bersabé ha participado en la primera edición de 'Plazes-24' con un mural en El Viso del Alcor (Sevilla) dedicado a la mujer recovera --que recogía productos de la huerta local y los llevaba a vender a Sevilla--. La obra está ubicada junto al aparcamiento de El Sequero, en la carretera de La Vega, sobre un silo metálico de chapa galvanizada de grandes dimensiones, con ondulaciones horizontales y verticales que condicionaron la imagen.

Según ha explicado la Diputación en una nota, Bersabé ha realizado una intervención que "contrapone la doble carga de la recovera: el canasto con el género y el sostén familiar que motivaba esos viajes". En este sentido, la autora ha recordado los "muchos mensajes" que ha recibido y que "la emocionan".

"Y hay uno en particular que me gustó mucho, que me dijo un hombre de El Viso. Él no entendía que hacía ese silo ahí, como que era muy feo, como que molestaba a la vista con ese entorno tan bonito. Y me dijo algo que me emocionó de verdad y es que ahora él entendía por qué estaba ese silo ahí, que estaba puesto para que yo lo pintara", ha declarado.

Bersabé también "ha descubierto" en esta participación el trabajo directo con las personas, sobre lo que ha afirmado que "una cosa es trabajar en el estudio, pero con el mural es muy diferente porque están viendo desde el minuto uno cómo encajas, cómo dibujas, cómo haces las mezclas, cómo te subes en la grúa y todos los procesos", añadiendo que "no aparece la obra de un día para otro".

Precisamente, ha sido esa "comunión" de la pintora con la ciudadanía de El Viso del Alcor la que ha determinado la temática de la misma. De esta manera, la autora ha expresado como "la han acogido, la han abrazado, le han presentado al pueblo y le han hablado de sus tradiciones, de sus personajes". Sin embargo, "cuando me hablaron de la mujer recovera, hice mío el tema", ha afirmado.

Así, la artista le ha dado a la mujer recovera "ese punto de vista de diosa, de tótem, de monumento clásico". Igualmente, ha expresado que quería que "toda esa figura estuviera colocada en el sitio realmente en el que iba, en mitad del campo y en esa vega, para que también se fusionase con el entorno donde iba a estar pintado".

'Plazes 24', el proyecto del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla en el está enmarcado esta actuación busca "revitalizar espacios públicos, transformar el paisaje urbano y conectar la cultura con la identidad local". En esta edición participan, además de Bersabé, los artistas Pedro Almeida, Alberto Montes y Osier Luther, con comisariado de la galería Delimbo. Asimismo, cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de El Viso del Alcor, Camas, Los Corrales y Mairena del Aljarafe.

LA ARTISTA

Según ha detallado la institución provincial, Bersabé se licenció en Bellas Artes --especialidad de Pintura-- por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla en 2013, y obtuvo durante el curso 2012-2013 la Beca de Colaboración del Departamento de Pintura.

La artista ha completado su formación con becas y residencias artísticas en distintos países y ha desarrollado proyectos murales para entidades públicas y en el ámbito privado, además de exposiciones colectivas e individuales. Asimismo, ha recibido diversos premios y becas.

Finalmente, su trabajo --de técnica centrada en la mujer mayor-- aborda su relación con el espacio y las manifestaciones físicas y pictóricas de memoria e identidad a través de la piel y el entorno, estableciendo un "diálogo intergeneracional basado en la confianza y la intimidad, con el objetivo de dar visibilidad a un colectivo habitualmente olvidado: la mujer en la senectud".