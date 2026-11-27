Una delegación de la FIFA, junto a técnicos de la RFEF y de la RFAF, junto a responsables del Ayuntamiento y de la Junta, realizan una visita técnica al Estadio de la Cartuja de cara al Mundial 2030 - RFEF

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Estadio de La Cartuja ha recibido este viernes, 27 de noviembre, a una delegación de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), que ha realizado una nueva visita de inspección al recinto deportivo con vistas al Mundial de 2030, que organiza España junto con Portugal y Marruecos, en su apuesta por ser sede mundialista.

En esta visita también han participado responsables de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), así como técnicos del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía, tal como informa la Federación Española en un comunicado.

Se trata de una evaluación técnica y sobre el terreno de uno de los recintos seleccionados para albergar la próxima Copa del Mundo, si bien aún no hay confirmación oficial de la lista de estadios presentada por la RFEF.

La visita de esta delegación internacional ha coincidido con la puesta a punto del césped del citado estadio, tras la resiembra que se ha llevado a cabo durante las últimas semanas.

En este sentido, los técnicos del organismo internacional han inspeccionado tanto el interior del recinto deportivo como sus alrededores.

La Federación Española presentó a mediados de 2024 un listado con los estadios incluidos como candidatos a albergar encuentros en España de la Copa del Mundo FIFA 2030, así como las subsedes, tras un trabajo desarrollado durante los últimos dos años por el Comité Ejecutivo.

En esa lista aparecían hasta 13 recintos, de los que han sido seleccionados los siguientes: Anoeta (San Sebastián); Camp Nou (Barcelona); Gran Canaria (Las Palmas); La Cartuja (Sevilla); Balaidos (Vigo); Metropolitano (Madrid); Nueva Romareda (Zaragoza); RCDE Stadium (Barcelona, Cornellá-El Prat); San Mamés (Bilbao), Nou Mestalla (Valencia) y Santiago Bernabéu (Madrid).

Inicialmente, La Rosaleda de Málaga y el estadio de Riazor de La Coruña debían acoger el evento, pero, finalmente, estos dos estadios fueron reemplazados por el estadio Balaidos, en renovación, y el Nou Mestalla, en proceso de construcción.