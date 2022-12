Vox alerta de la "asfixia" de los autónomos de Bollullos (Sevilla) por "culpa de la burocracia y los impuestos"

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA), 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Vox en Bollullos de la Mitación (Sevilla), Jesús Martín, ha alertado este miércoles de la "asfixia" de "mucho de los autónomos" de este municipio por "culpa de una burocracia y de impuestos cuyas consecuencias está percibiendo el tejido empresarial". "No nos oponemos al reciclaje, pero hay que analizar qué material es reciclable y cómo eso afecta a determinados sectores. Porque en la práctica, no se está mirando por conservar la naturaleza, sino por recaudar a como dé lugar, lo que significa más penalidades y dificultades para las empresas", ha agregado Martín en una nota de prensa.

El coordinador de Vox ha puesto como ejemplo a los Laboratorios Microal, "una empresa que lleva funcionando desde 1985 dedicada al análisis de alimentos". Están establecidos en el Polígono Industrial de Bollullos de la Mitación (PIBO) y generan 80 empleos. "Buena parte de su labor consiste en velar por la salud, estando en continuo estudio y actualización. Sin embargo, se están viendo afectados por este tipo de legislación que no está hecha con criterios científicos, sino ideológicos", ha apostillado.

"En las empresas del sector de salud alimentaria, el material no es reciclable. No entendemos por qué hay que castigarlas a más impuestos. No entendemos tampoco por qué el PP está haciendo un continuismo total del PSOE en la Junta de Andalucía. ¿Para esto presumen tanto de mayoría absoluta?", se ha preguntado Martín.

"En vez de fomentar la formación y la movilidad en este sector, con estas políticas de izquierda que continúa el PP lo que se está haciendo es ahuyentar la iniciativa. Parece que lo que se busca es castigar al emprendedor. Como corazón del Aljarafe, Bollullos podría servir de acicate para realizar estudios e inversiones sobre las propiedades y los envases del mosto y la aceituna de mesa. Pero se va en camino contrario. No podemos seguir malogrando el potencial por culpa de malas políticas", ha concluido.