Vox avisa al alcalde de Sevilla de que "no tolerará" una subida del agua y recuerda que Emasesa "registra superávit"

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha advertido al alcalde, el socialista Antonio Muñoz, "que no tolerará las intenciones del Gobierno socialista de subir el precio del recibo del agua, al tiempo que ha recordado que la empresa municipal de agua (Emsasesa) registra superávit en sus cuentas".

Peláez, tras trascender las "reiteradas intenciones" del gerente de la empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento de aguas de Sevilla, Jaime Palop, "de subir las tarifas", ha manifestado, en una nota de prensa, que "Vox no va a permitir que Emasesa vaya a subir las tarifas, ni poco a poco ni de ninguna otra manera, y para ello estamos dispuestos a todo lo que esté en nuestra mano".

El consejero delegado de Emasesa insistía este viernes en la idea de que subir "poco a poco" las tarifas tendría una "consecuencia directa en la mejora de las infraestructuras hidrícas". En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Palop señalaba al respecto que "venimos de unos equipamientos de los años 60 y 70, y muchas conducciones envejecen, provocando pérdidas de agua".

En este sentido, "Si Muñoz lo permite, le anunciamos que tendrá un otoño caliente, de eso no hay duda", señalan desde Vox. "Este nuevo intento del Gobierno de Muñoz de asaltar los bolsillos de los sevillanos es absolutamente intolerable y no se justifica de ninguna manera, teniendo en cuenta que el recibo es caro, la coyuntura económica desfavorable y las perspectivas de futuro a corto y medio plazo no serán mejores para familias y empresas, que apenas pueden soportar las actuales tarifas".

"Además, es todo un insulto cuando la empresa lleva años arroja ando beneficios y los ha estado repartiendo entre sus asociados en lugar de bajar la tarifa a los sevillanos, como hemos pedido desde Vox en varias ocasiones", ha afirmado Peláez.

La portavoz municipal de Vox ha lamentado "la voracidad recaudatoria de los socialistas que, en vez de utilizar el superávit para reducir los precios y hacer más asequible un bien tan básico para los sevillanos, se plantea subir paulatinamente los precios sin que sepamos donde piensan poner el techo". En opinión de Peláez, "resulta increíble e indignante que nos digan que no se recauda bastante con las actuales tarifas y que los precios están por debajo de un precio razonable, y nos preguntamos que entienden los socialistas por un precio razonable".

"Cuando existen miles de familias sevillanas que no pueden hacer frente a sus facturas por la inflación, mientras cierran cientos de negocios asfixiados por la inasumible subida de la luz y otros impuestos, al Gobierno de Muñoz no se le ocurre otra cosa que subir el agua: Nos tendrán enfrente", ha concluido.