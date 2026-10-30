Vox critica el "abandono" del sistema ferroviario de Sevilla y reclama medidas para mejorar la actividad empresarial

Imagen de la candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Sevilla, Reyes Romero.
Imagen de la candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Sevilla, Reyes Romero. - VOX SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 30 octubre 2026 14:07
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SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Sevilla, Reyes Romero, ha realizado un paseo informativo por Alcalá de Guadaíra para acercar a comerciantes y vecinos las propuestas de la formación en materia de desregulación, reducción de trabas burocráticas y apoyo a la actividad económica. Durante el recorrido, Romero ha criticado el "abandono" del sistema ferroviario de Sevilla, además de que ha trasladado las principales líneas del programa de Vox y conocer de primera mano las inquietudes relacionadas con el día a día de los pequeños negocios, los trabajadores autónomos y las familias.

Según ha recogido la formación en una nota, Vox ha defendido que la actividad económica debe contar con un marco normativo "más sencillo, estable y proporcionado", que permita a quienes emprenden o mantienen un negocio dedicar más tiempo a su trabajo y menos a trámites, formularios y obligaciones administrativas.

La iniciativa se enmarca en la apuesta de la formación por reducir la sobrerregulación y revisar las normas que, a su juicio, dificultan la creación de empresas, la contratación y el crecimiento de los negocios. Entre sus propuestas figura el compromiso de derogar tres normas por cada nueva norma que se apruebe, así como simplificar procedimientos y eliminar duplicidades administrativas.

La formación considera que los autónomos y las pequeñas empresas necesitan un entorno que facilite la actividad económica, en lugar de añadir obstáculos administrativos y costes que dificulten su continuidad y crecimiento.

En esta línea, Romero ha defendido la desregulación y la reducción de la presión fiscal como "prioridades para aliviar la situación de pymes y autónomos". Vox ha planteado extender esta orientación a las políticas económicas, con el objetivo de "favorecer la iniciativa empresarial y recuperar capacidad de crecimiento".

Asimismo, Reyes Romero ha trasladado durante el paseo las propuestas de su formación, que apuesta por revisar las cargas administrativas, simplificar las gestiones y facilitar el ejercicio de la actividad comercial y empresarial. La candidata ha incidido en la importancia de escuchar a quienes desarrollan su actividad económica en el municipio y de "conocer los problemas concretos que encuentran para mantener sus negocios y sacar adelante sus proyectos".

Vox ha sostenido que la simplificación administrativa debe formar parte de "una reforma más amplia del funcionamiento de las instituciones, con procedimientos más ágiles, menos duplicidades y una normativa más clara". La formación ha defendido que las decisiones públicas deben tener en cuenta sus consecuencias sobre la economía real y evitar que el exceso de regulación termine convirtiéndose en un freno para la inversión, la contratación y el emprendimiento.

Con este paseo informativo por Alcalá de Guadaíra, Reyes Romero ha acercado a la ciudadanía las propuestas de Vox en materia de desregulación y ha puesto el foco en la necesidad de facilitar la actividad económica y reducir las cargas que soportan autónomos y pequeños empresarios.

Por último, Vox ha defendido un cambio de orientación que sitúe la simplificación administrativa, la reducción de trabas y el apoyo a quienes generan actividad económica entre las prioridades de la política económica.

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