Vox critica el "abandono" del sistema ferroviario de Sevilla y reclama medidas para mejorar la actividad empresarial

Imagen de la candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Sevilla, Reyes Romero. - VOX SEVILLA

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Sevilla, Reyes Romero, ha realizado un paseo informativo por Alcalá de Guadaíra para acercar a comerciantes y vecinos las propuestas de la formación en materia de desregulación, reducción de trabas burocráticas y apoyo a la actividad económica. Durante el recorrido, Romero ha criticado el "abandono" del sistema ferroviario de Sevilla, además de que ha trasladado las principales líneas del programa de Vox y conocer de primera mano las inquietudes relacionadas con el día a día de los pequeños negocios, los trabajadores autónomos y las familias.

Según ha recogido la formación en una nota, Vox ha defendido que la actividad económica debe contar con un marco normativo "más sencillo, estable y proporcionado", que permita a quienes emprenden o mantienen un negocio dedicar más tiempo a su trabajo y menos a trámites, formularios y obligaciones administrativas.

La iniciativa se enmarca en la apuesta de la formación por reducir la sobrerregulación y revisar las normas que, a su juicio, dificultan la creación de empresas, la contratación y el crecimiento de los negocios. Entre sus propuestas figura el compromiso de derogar tres normas por cada nueva norma que se apruebe, así como simplificar procedimientos y eliminar duplicidades administrativas.

La formación considera que los autónomos y las pequeñas empresas necesitan un entorno que facilite la actividad económica, en lugar de añadir obstáculos administrativos y costes que dificulten su continuidad y crecimiento.

En esta línea, Romero ha defendido la desregulación y la reducción de la presión fiscal como "prioridades para aliviar la situación de pymes y autónomos". Vox ha planteado extender esta orientación a las políticas económicas, con el objetivo de "favorecer la iniciativa empresarial y recuperar capacidad de crecimiento".

Asimismo, Reyes Romero ha trasladado durante el paseo las propuestas de su formación, que apuesta por revisar las cargas administrativas, simplificar las gestiones y facilitar el ejercicio de la actividad comercial y empresarial. La candidata ha incidido en la importancia de escuchar a quienes desarrollan su actividad económica en el municipio y de "conocer los problemas concretos que encuentran para mantener sus negocios y sacar adelante sus proyectos".

Vox ha sostenido que la simplificación administrativa debe formar parte de "una reforma más amplia del funcionamiento de las instituciones, con procedimientos más ágiles, menos duplicidades y una normativa más clara". La formación ha defendido que las decisiones públicas deben tener en cuenta sus consecuencias sobre la economía real y evitar que el exceso de regulación termine convirtiéndose en un freno para la inversión, la contratación y el emprendimiento.

Con este paseo informativo por Alcalá de Guadaíra, Reyes Romero ha acercado a la ciudadanía las propuestas de Vox en materia de desregulación y ha puesto el foco en la necesidad de facilitar la actividad económica y reducir las cargas que soportan autónomos y pequeños empresarios.

Por último, Vox ha defendido un cambio de orientación que sitúe la simplificación administrativa, la reducción de trabas y el apoyo a quienes generan actividad económica entre las prioridades de la política económica.