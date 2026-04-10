Vox critica el "aislamiento" de Sevilla Este con el Metro y afea a la Junta que "priorice otros proyectos"

Cristina Peláez, junto a uno de los coordinadores del Distrito Sevilla Este, en una visita para criticar la falta de avances con la línea 2 del Metro. - VOX

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha criticado este viernes el "aislamiento" de Sevilla Este en el proyecto del Metro y ha afeado al gobierno de Juan Manuel Moreno de "priorizar otros proyectos".

La también número 2 en la lista de Vox a las elecciones autonómicas por esta provincia, que ha visitado la zona en compañía de coordinadores del distrito, se ha referido a la línea 2 del Metro: "Una promesa que los vecinos de Sevilla Este llevan escuchando décadas y que sigue sin materializarse".

Peláez ha recordado que el Gobierno de Moreno "anunció avances, estudios y compromisos, pero la realidad es que los vecinos siguen sin ver ni una sola obra".

"Mucho titular, mucha foto y poca maquinaria trabajando", ha añadido al respecto. "Sevilla Este es uno de los barrios más poblados de Andalucía y continúa aislado, con problemas diarios de tráfico, sobre todo tras el costoso e inoperante tranvibús, transporte saturado y pérdida de tiempo para miles de trabajadores".

En opinión de Peláez, "no se puede hablar de igualdad entre territorios cuando a Sevilla el bipartidismo le niega, año a año, inversiones básicas".Por ello, la portavoz municipal ha exigido "hechos, plazos claros y presupuesto real" y "que se ponga fin a las promesas vacías que causa frustración entre los miles de residentes de Sevilla Este que necesitan una alternativa real de transporte".