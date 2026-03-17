Vox lleva al Pleno de Sevilla una batería de obras en calles y plazas de siete barrios

El portavoz adjunto de Vox visita una de las zonas propuestas por su formación para que sea objeto de obras de mejoras urbanísticas. - VOX

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla llevará al próximo Pleno una propuesta de acuerdo que contempla una batería de obras de mejora en calles y plazas en siete barrios de la ciudad, como una intervención integral en La Carrasca y la barriada de El Carmen, equipamientos en La Oliva, El Porvenir o la Avenida de la Palmera.

En concreto, Vox plantea una intervención integral en viarios y acerados en La Carrasca, mientras en La Oliva se proponen actuaciones de mejora en la zona colindante a la calle Asociación Familiar La Oliva, consistentes en la recuperación de la zona de pipicán, la mejora en la zona de juegos infantiles, la recuperación del vallado de las pistas deportivas, así como mejoras en el equipamiento, detalla en una nota de prensa.

Para la Plaza Alcalde Horacio Hermoso se proponen actuaciones de recuperación del 'pipicán', junto a actuaciones destinadas a los equipamientos deportivos. Paralelamente, en la barriada de El Carmen, se plantea una actuación integral en viarios y acerados, y mejorar las instalaciones de Emasesa, y en la creación de una zona de juegos infantiles y de mayores en la confluencia de las calles Rubén Darío y San José de Calasanz.

En la Avenida de la Palmera, Vox propone la instalación de bancos en el lado oeste de la misma, mientras que para el barrio del Porvenir la actuación consistiría en la sustiución de las luminarias por otras nuevas que amplíen el campo de visión. Por ultimo, se plantea una serie de obras de reparación y mejora en el Colegio Pino Flores.

La propuesta de Vox require que todas estas actuaciones se incorporen a la planificación de mantenimiento urbano del Ayuntamiento, "priorizando aquellas intervenciones que puedan ejecutarse con mayor rapidez y menor coste, dada su incidencia directa en la seguridad y comodidad de los vecinos y que el Ayuntamiento continúe desarrollando planes de actuación en la vía pública basados en intervenciones concretas en los distintos distritos, atendiendo a las necesidades detectadas y a las demandas trasladadas por los vecinos".

El portavoz adjunto de Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha manifestado que el estado de conservación y mantenimiento de la vía pública "constituye uno de los indicadores más visibles del funcionamiento de una ciudad y de la eficacia de sus servicios municipales".

"Acerados deteriorados, pavimentos en mal estado, señalización deficiente o mobiliario urbano degradado no solo afectan a la imagen de Sevilla, sino que también inciden directamente en la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos", ha añadido.

En muchos casos, se trata de intervenciones "de carácter relativamente sencillo", pero cuya ejecución supone una mejora inmediata para los barrios y para quienes hacen uso cotidiano de estos espacios. García de Polavieja ha recordado que hace meses presentaron una iniciativa en la que se proponía un paquete de actuaciones de mejora en hasta siete emplazamientos pertenecientes a distintos distritos de Sevilla.

En relación con esto último, "fue aprobada y actualmente varias de estas actuaciones se encuentran concluidas o en proceso de ejecución, lo que demuestra que este tipo de iniciativas, basadas en acciones concretas y detectadas sobre el terreno, resultan útiles para mejorar el estado de nuestra ciudad".

El portavoz adjunto de Vox ha subrayado que se debe dar continuidad a aquella línea de trabajo, incorporando nuevas propuestas de intervención en distintos puntos donde se han detectado necesidades similares de mejora en la vía pública. "Se trata, nuevamente, de actuaciones que responden a demandas vecinales y a situaciones fácilmente constatables sobre el terreno, y que permitirían mejorar la seguridad, la accesibilidad y el aspecto general de distintos espacios urbanos", ha concluido.