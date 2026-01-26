Vox pide al Ayuntamiento Sevilla que publique el empadronamiento de extranjeros carentes de residencia larga duración

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez. - VOX SEVILLA

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha registrado este lunes una batería de preguntas al gobierno de la ciudad para que sean contestadas en la Comisión de Control y Fiscalización del próximo mes de febrero relacionadas con el empadronamiento de ciudadanos extranjeros carentes de permiso de residencia inscritos en el padrón municipal.

La portavoz del grupo municipal, Cristina Peláez, ha pedido al gobierno municipal que informe sobre el número de empadronamientos de extranjeros carentes de permiso de residencia de larga duración registrados en los ejercicios 2022 a 2025, así como los de extranjeros con permiso de residencia temporal, las renovaciones, y la cantidad de caducidades declaradas por los servicios municipales durante el mismo periodo.

Peláez ha asegurado que el artículo 16 de la Ley de Bases de Régimen Local dispone que las inscripciones de empadronamiento de extranjeros que no tengan permiso de residencia de larga duración (en puridad autorización) "tendrán una vigencia limitada a dos años, salvo que se proceda a su renovación por el interesado".

En este sentido, ha señalado que la normativa establece excepciones para los extranjeros pertenecientes a Estados miembros de la Unión Europea, o a Estados con los que haya un Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o en virtud de convenio internacional que extienda los efectos a los nacionales de países concretos.

Por ello, Peláez ha asegurado que el criterio general es que el empadronamiento de los extranjeros que no tengan permiso de residencia de larga duración es de dos años. "El mencionado artículo sigue disponiendo la caducidad de las inscripciones por el mero transcurso del plazo determinado sin necesidad de audiencia previa a los interesados", ha indicado.

Por otro lado, Vox preguntarán al Servicio de Estadística "si ha detectado irregularidades en el empadronamiento de grupos de personas de nacionalidad extranjera en un mismo domicilio, así como las acciones administrativas llevadas a cabo para aclarar, si procede, la situación de empadronamiento ilícito".