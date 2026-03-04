Vox pide frenar el aumento de densidad y garantizar un 40% de viviendas de hasta 155 metros en el PGOU de Sevilla

La portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez. - VOX SEVILLA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado una serie de alegaciones al avance de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que las Normas Urbanísticas contemplen límites en la densidad de viviendas. El objetivo es "corregir" la intención inicial de "incrementar hasta un 20% la densidad de pisos a costa de su tamaño". Según Vox, "lo adecuado sería limitar el aumento del número de viviendas de manera que se garantice la conservación de al menos un 40% de viviendas conforme a los estándares originales, de entre 115 y 155 metros cuadrados".

La portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha reconocido que Sevilla atraviesa una "situación de emergencia habitacional, similar a la de otras grandes ciudades", pero ha puntualizado que "la solución no puede consistir en construir más pisos en el mismo espacio reduciendo su tamaño".

"Las familias sevillanas necesitan viviendas que respondan a sus necesidades más básicas, y eso pasa inevitablemente por construir viviendas dignas y funcionales", ha subrayado Peláez. La portavoz ha señalado que, aunque la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía no contemple la obligación de incrementar o complementar las dotaciones cuando el aumento poblacional no supere el 20% de lo inicialmente planificado, "esto no impide exigir criterios de compensación y/o mejora de las dotaciones previstas originalmente".

En este sentido, Peláez ha destacado que "para no afectar los estándares de calidad de vida de los sevillanos, es necesario establecer algún criterio y mecanismo de compensación y mejora del déficit dotacional que inevitablemente conlleva un aumento de la densidad de vivienda".

Asimismo, ha advertido que "los incrementos generarán una plusvalía en los suelos en los que se apliquen que, de haberse considerado previamente, habrían implicado la obligación de revertir dichas plusvalías a la colectividad de la ciudad, ya sea mediante cesiones de aprovechamientos, reservas para promoción de VPO u otros mecanismos similares".

En la misma línea, la portavoz municipal de Vox ha señalado que la formación "echa en falta algún criterio de compensación de las plusvalías que se generen en los suelos beneficiados por el incremento del número de viviendas, en beneficio de la ciudad de Sevilla".

Asimismo, ha criticado la reducción de la superficie máxima considerada, que pasaría del estándar de 115 metros cuadrados a 85. A su juicio, esta rebaja "resulta excesiva", ya que podría ser "insuficiente" para familias de cinco o más miembros y, en el caso de hogares de cuatro personas, quedaría "muy ajustada, prácticamente en el mínimo exigible".

Por último, ha reiterado que "lo adecuado sería limitar el incremento del número de viviendas de manera que se garantice la conservación de un porcentaje no inferior al 40% conforme a los estándares originales, de entre 115 y 155 metros cuadrados", ha concluido.