La candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Sevilla, Reyes Romero. - VOX

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Sevilla, Reyes Romero, ha situado la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia entre las "prioridades" de su programa electoral, por ello, ha criticado "el avance de unas organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor armadas en Sevilla y su provincia".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Romero ha señalado que es "inadmisible" que los narcotraficantes "campen a sus anchas por el Guadalquivir, utilicen armas de guerra y pongan en peligro la vida de nuestros policías y guardias civiles". "Sevilla no puede convertirse en territorio de impunidad para las mafias", ha afirmado.

Así, Romero, tras un paseo electoral por el mercadillo del Parque Alcosa, ha reclamado "más efectivos y medios" para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una vigilancia permanente del Guadalquivir y un endurecimiento de las penas contra el narcotráfico, el crimen organizado y las agresiones a los agentes de la autoridad.

La candidata ha advertido también de la preocupación de los vecinos por el "deterioro de la seguridad en distintos barrios y municipios de la provincia". "Los sevillanos tienen derecho a vivir tranquilos, a que sus hijos crezcan en barrios seguros y a que la ley se cumpla. No podemos normalizar los tiroteos, los puntos de venta de droga ni que las mafias pretendan imponer su propia ley", ha señalado.

En este sentido, Romero ha defendido el programa de Vox, basado en la prioridad nacional, el control efectivo de las fronteras, el cumplimiento de las leyes migratorias y la remigración, junto a una política de tolerancia cero con la delincuencia.

"Necesitamos recuperar la autoridad del Estado. Nuestros agentes deben contar con todos los recursos y el respaldo político necesario para combatir a quienes amenazan nuestra convivencia. Frente al narcotráfico, firmeza; frente a las mafias, tolerancia cero", ha concluido.

Reyes Romero ha hecho un llamamiento a los sevillanos para que el próximo 29 de noviembre apoyen a Vox y apuesten por "un cambio que devuelva la seguridad, la tranquilidad y la libertad a Sevilla y a toda España".