Vox reitera su rechazo a la mezquita del Polígono Sur: "Islamiza los barrios y Sevilla es cristiana"

El portavoz del G.P Vox, Javier Cortes. En archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Javier Cortés, y el portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, han visitado el Polígono Sur de Sevilla, donde han advertido de "las consecuencias de la islamización en muchos barrios de España" en referencia a la construcción de una mezquita en este emplazamiento.

Ambos han reiterado su "rechazo frontal" al proyecto por "una cuestión identitaria, social, política y legal", dado que, aseguran, "Sevilla es cristiana".

Durante la visita, Cortés ha alertado de que "muchos vecinos se irán a otros barrios con menos inseguridad" y ha criticado que dichos espacios "serán ocupados por todas esas personas que hacen del Islam una forma de vida".

En este sentido, ha remarcado el recurso de alzada presentado por Vox ante la Gerencia de Urbanismo que defiende que "este proyecto no cumple con la legalidad vigente y con el PGOU", por lo que han advertido que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, "podría estar prevaricando" al "reconocer el uso principal religioso del edificio que quiere construir la Fundación Mezquita de Sevilla".