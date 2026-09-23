Vox resta importancia a la gala 'Escaparate' y a que la Consejería de Turismo haya dado "dinero en promoción"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX, Rodrigo Alonso, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 23 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de lo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Vox en el Parlamento andaluz ha restado este miércoles importancia a la gala de los premios de la revista 'Escaparate' celebrada la pasada semana en la plaza Virgen de los Reyes de Sevilla y al hecho de que la Consejería de Turismo, que gestiona, haya concedido unos 18.000 euros "en promoción".

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del grupo Vox, Rodrigo Alonso, ha manifestado sobre "la famosa cena, gala, o como se llame eso" que "todas las consejerías dan un dinero en promoción y, en este caso, pues se ha dado en promoción, como siempre se venía haciendo".

"Y esto no choca contra nuestros postulados y principios de que hay que dedicar el dinero a algo verdaderamente importante y útil", ha añadido.

Ha señalado que lo que le llama "verdaderamente la atención" es que con "todo lo que esté cayendo" en el país, el gran "problema sea una cena, sean 15.000 euros, 16.000 o 18.000 euros".

"Con el gasóleo B a 1,80 euros o con explotaciones agrarias que se están planteando no sembrar y no recolectar y que el problema sea una cena por un esponsor", ha añadido Rodrigo Alonso, insistiendo en que esa gala de los premios 'Escaparate' no tiene "ningún tipo de importancia" después de todo lo que está ocurriendo.

Ha manifestado qué desconoce si algún miembro de Vox asistió a la gala, pero que supone que alguien habría ido.