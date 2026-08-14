VOX de Sevilla critica el abandono de los barrios ante la falta de medios y efectivos policía

Archivo - Imagen de Archivo. Agentes del Grupo de Acción y Reacción (GAR) de la Policía Local de Sevilla, durante el Domingo de Ramos de 2026. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Navarro, ha criticado el "abandono" que sufren muchos barrios de Sevilla en materia de seguridad, ante la "creciente preocupación" trasladada por vecinos y comerciantes, así como las "carencias" que siguen afectando a los servicios policiales municipales.

Según ha precisado la formación en una nota de prensa, durante los últimos meses han surgido "nuevas denuncias vecinales" relacionadas con problemas de "convivencia, vandalismo, amenazas, consumo de alcohol y drogas" en la vía pública y actuaciones de los denominados "gorrillas", hasta el "extremo" de que se hayan planteado patrullas vecinales ante lo que consideran un "respuesta insuficiente de las administraciones".

Al hilo, el concejal ha indicado que cuando un vecino llama "reiteradamente" a la Policía, la cuestión se convierte en un "problema político de primera magnitud", dado que los vecinos no deberían "reclamar constantemente o trasladar los mismos problemas" sin obtener respuesta.

Ante la "falta de efectivos y medios", Navarro ha incidido en que las organizaciones sindicales han alertado de las "carencias" que afectan a la Policía Local de Sevilla, como "problemas en las comunicaciones, equipos informáticos obsoletos, falta de determinados dispositivos y material de protección", así como una plantilla inferior a la contemplada en la Relación de Puestos de Trabajo. De esta manera, ha considerado "especialmente preocupante" que los agentes tengan que afrontar sus funciones con carencias materiales que ya han sido denunciadas públicamente.

Asimismo, ha indicado que la plantilla de la Policía Local se sitúa en torno a 1.058 agentes frente a los 1.409 previstos en la Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), lo que supone una diferencia de más de 350 efectivos. "Es imposible garantizar una verdadera policía de proximidad si no existen suficientes agentes para cubrir las necesidades ordinarias de los barrios", ha añadido.

Por tanto, el concejal ha reclamado al Gobierno municipal que refuerce la Policía Local, incremente la presencia policial efectiva en las zonas más conflictivas y atienda las "reivindicaciones" de los agentes respecto a medios materiales y condiciones de trabajo. "No queremos una seguridad de despacho, queremos agentes en nuestras calles, en nuestros parques y junto a nuestros comerciantes y vecinos", ha precisado.

En este sentido, el concejal de VOX ha concluido que el Ayuntamiento debe escuchar las denuncias de los vecinos, atender a los policías y poner los recursos necesarios para recuperar la seguridad y la convivencia. "La seguridad de los sevillanos no puede ser una cuestión secundaria, debe ser una prioridad absoluta".