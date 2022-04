Vox Sevilla estudia llevar al juez la prohibición de la venta de bebidas en Los Remedios para "impedir este atropello"

SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha calificado este viernes de "surrealista" la resolución municipal que prohíbe la venta de "hasta 170 tipos de bebidas distintas" en el barrio de Los Remedios desde las tres de la 16,00 y hasta las 8,00 de la mañana durante la Feria de Abril. Ha anunciado que sus servicios jurídicos estudiarán la posibilidad de llevar esta medida a los tribunales para "impedir este atropello".

En una nota de prensa, Peláez ha afirmado que "he tenido que leer dos veces la resolución para dar crédito a esta decisión municipal que no tiene ni pies ni cabeza, que castiga una vez más a los vecinos de Los Remedios que, en este caso, no podrán adquirir leche, batidos, zumos ni agua y que tendrán que desplazarse fuera del barrio en caso de necesidad. Es alucinante".

"A todas luces, la medida del Ayuntamiento vulnera el principio de proporcionalidad, necesidad y eficiencia y de seguridad jurídica. No se entiende cómo este Gobierno ha podido llegar a adoptar esta decisión que, como de costumbre, no ha consultado con nadie, ni con los vecinos directamente afectados, ni con los comerciantes y hosteleros que, lógicamente, se verán todos afectados de manera muy negativa", ha señalado.

La portavoz municipal de Vox ha anunciado que "vamos a estudiar en profundidad la resolución del Ayuntamiento de Sevilla ya publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y pondremos en manos de nuestros servicios jurídicos la posibilidad de acudir a los tribunales para impedir este atropello a los derechos de los vecinos y comerciantes que no tienen por qué pagar la incompetencia del equipo de Gobierno Municipal".

Cristina Peláez ha considerado que "esta manera que tiene el delegado Juan Carlos Cabrera y el alcalde Antonio Muñoz de combatir la botellona que se produce en las calles de Los Remedios los inhabilita al frente de sus respectivos cargos porque existen decenas de alternativas mejores a la prohibición de venta de todo tipo de bebidas, como por ejemplo, restringir solo la venta de alcohol".

Al final, ha pronosticado, "veremos a los jóvenes llegar a Los Remedios cargados de bolsas con bebidas adquiridas en otros barrios y tendremos el mismo problema" y ha recordado que, este pasado jueves, "sin ir mas lejos, socialistas y comunistas rechazaron una propuesta de Vox para reforzar la seguridad en las calles aledañas a la Feria. Ahora sabemos que tenían prevista esta medida desquiciada. Han preferido la prohibición y el castigo a comerciantes y vecinos que reforzar la vigilancia", ha concluido.