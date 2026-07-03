Vox Sevilla lamenta el "proyecto fallido" de los toldos en el centro: "El Ayuntamiento no da con la tecla"

El portavoz de Vox, Gonzalo García de Polavieja en una de las calles del centro aún sin toldos - VOX

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha lamentado este viernes, 3 de julio, el "proyecto fallido" de los toldos por parte del gobierno de José Luis Sanz.

Así lo ha calificado después de visitar las calles José Gestoso, Córdoba y Alfonso XII, "alertado por comerciantes y vecinos", donde ha podido comprobar que no se han instalado "en su totalidad". El portavoz de Vox ha manifestado que en el último tramo de la calle no se han instalado "por falta de presupuesto", a pesar de que el proyecto inicial aprobado en la Junta de Distrito del casco antiguo "figuraba la instalación en toda la calle", señala en una nota de prensa.

"No sabemos qué es lo que ocurre, pero el Ayuntamiento no termina de dar con la tecla y, todos los años, la colocación de los toldos termina resultando un problema. Por una cuestión u otra, todos los veranos por estas fechas aperecen problemas, se generan polémicas y al final los toldos no se ponen, como el caso de la avenida de la Constitución y otras calles del centro", ha añadido García de Polavieja.

Asimismo, el portavoz de Vox ha recordado que desde su Grupo municipal se hizo el pasado año una propuesta en la Junta de Distrito del Casco Antiguo, "avalada por la firma de todos los comercios y vecinos de José Gestoso", que resultó aprobada, "pero cuál es nuestra sorpresa cuando nos llama un comerciante de la zona y nos comenta que en el tramo último de la calle, en concreto, justo donde se abre la calle hacia la Plaza de la Encarnación, no se ha instalado ningún toldo y preguntado a la empresa instaladora nos traslada que se ha acabado el presupuesto".

"Los vecinos están alterados y molestos porque tuvieron que convocar a toda prisa juntas extraordinarias en sus comunidades de propietarios para dar el consentimiento a la instalación de toldos, lo que salió afirmativamente, y ahora resulta que no los han instalado", ha apostillado García de Polavieja.

En opinión del edil de Vox, todas las ampliaciones de calles con toldos anunciadas "a bombo y platillo" por Urbanismo no se están ejecutando, "y estamos ya en pleno mes de julio, con muchos toldos sin poner: otro año más, tarde y mal", ha concluido.