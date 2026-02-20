Vox Sevilla se personará como acusación popular en el caso Pineda y solicitará crear una comisión de investigación

La portavoz municipal de VOX, Cristina Peláez - VOX

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este viernes, 20 de febrero, que la formación política se personará como acusación popular en el Caso Pineda y ha anunciado que registrará una moción urgente para la creación de una comisión de investigación municipal que "esclarezca el caso". Todo ello, referido a la venta de una parcela en Higuerón Norte, en Pino Montano, por la que junto al exconcejal socialista y jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, fueron arrestadas otras cuatro personas en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevada a cabo este martes, 18 de febrero, entre las que se halla un empleado de la empresa municipal de la vivienda de Sevilla, todos ellos por su supuesta vinculación con la trama.

En una nota emitida por el partido, la portavoz municipal de VOX, Cristina Peláez, ha manifestado que su objetivo es "llegar hasta el final del caso desde su origen, conocer las ramificaciones, el contexto y las fechas en la que se produjo el supuesto hecho delictivo", así como "las diferentes responsabilidades municipales de mucho poder que ostentó en su día el señor Pineda".

Asimismo, ha instado Ayuntamiento a "hacer todo lo que esté en su mano para aclarar lo ocurrido" y han asegurado que su objetivo es "que se haga público el resultado de la auditoría del patrimonio terciario de Emvisesa y de todas las operaciones en las que intervino el funcionario detenido".

El partido ha considerado necesario, además, que se realice una investigación de "la gestión del señor Pineda en la Delegación de Medio Ambiente y cuando estuvo al frente de la empresa pública de limpieza Lipasam".