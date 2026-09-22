Vox Sevilla pide al alcalde que concrete "de una vez" fecha para el soterramiento de la Ronda Urbana Norte

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja. - VOX SEVILLA

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha exigido al Gobierno municipal que concrete "de una vez" los pasos necesarios para avanzar en el soterramiento de la Ronda Urbana Norte (RUN) y que ponga fecha al cumplimiento de este compromiso.

Según ha concretado la formación en una nota, para Vox, el soterramiento de la Ronda Urbana Norte "no puede continuar siendo una cuestión sometida a estudios indefinidos o anuncios sin calendario". La formación ha reclamado al Gobierno municipal que detalle "qué actuaciones se van a realizar, quién será responsable de ejecutarlas, cuáles serán sus plazos y qué financiación será necesaria".

"Los vecinos del norte de Sevilla llevan demasiado tiempo soportando una infraestructura que divide barrios, genera molestias y concentra un volumen enorme de tráfico. No queremos más promesas, queremos saber cuándo se va a actuar", ha señalado García de Polavieja.

En contexto, el estudio para el soterramiento de la Ronda Urbana Norte figura entre los compromisos pendientes del acuerdo presupuestario entre PP y Vox, cuyo cumplimiento está siendo objeto de seguimiento por ambas formaciones. Vox ha reclamado al Gobierno municipal un calendario concreto que permita comprobar el grado de ejecución de los acuerdos.

De este modo, García de Polavieja ha subrayado que Vox "considera necesario" que los trabajos técnicos sirvan para alcanzar una solución definitiva. "Estamos de acuerdo en estudiar alternativas, pero estudiar no puede convertirse en la excusa para no decidir. Sevilla necesita que se determine cuál es la solución técnicamente viable y que, a partir de ahí, se establezca una hoja de ruta para ejecutarla", ha afirmado.

El Ayuntamiento adjudicó en noviembre de 2025 un estudio de alternativas para la reordenación de la Ronda Urbana Norte, con un presupuesto de 86.344 euros y un plazo previsto de ocho meses. El objetivo municipal es "analizar distintas soluciones para reducir el impacto de la vía sobre los barrios del entorno y mejorar su integración urbana", según ha añadido la formación, al tiempo de precisar que la propia documentación municipal señala que la RUN soporta más de 85.000 vehículos diarios, circunstancia que ha provocado problemas de circulación, ruido, seguridad y efecto barrera entre los barrios situados a ambos lados de la vía.

"Los datos demuestran que estamos ante un problema de ciudad y no ante una reivindicación menor de un barrio concreto. La Ronda Urbana Norte necesita una solución integral y Sevilla no puede seguir aplazándola", ha defendido el portavoz de Vox. La formación ha considerado que cualquier actuación debe coordinarse con el resto de infraestructuras previstas en el entorno, especialmente con la SE-35 y la Línea 3 del Metro, para "evitar soluciones parciales que no resuelvan los problemas de movilidad existentes".

El Ayuntamiento ha planteado precisamente la reordenación de la RUN junto con la reactivación de un tramo del arco norte de la SE-35, con el objetivo de contribuir a descongestionar esta vía. "No queremos que se construya una infraestructura para después descubrir que no resuelve el problema de movilidad. Hay que mirar el norte de Sevilla en su conjunto, coordinar las actuaciones y garantizar que cada euro invertido tenga un resultado útil para los sevillanos", ha indicado García de Polavieja.

Además, desde Vox se reclama que los vecinos sean informados de las alternativas que se planteen y puedan conocer los informes técnicos, costes y plazos de cada opción antes de adoptar una decisión definitiva. García de Polavieja ha concretado que su formación ejercerá un "seguimiento permanente" de los compromisos adquiridos con el Gobierno municipal. "Un pacto se mide por sus resultados, no por las palabras que aparecen en un documento. Si el soterramiento de la Ronda Urbana Norte es un compromiso, queremos ver los pasos concretos para hacerlo realidad", ha afirmado.

El portavoz municipal ha reclamado al alcalde que el Ayuntamiento presente públicamente una hoja de ruta con plazos concretos, incluyendo la finalización de los estudios, la elección de la alternativa, la redacción del proyecto, la búsqueda de financiación y el calendario previsto para la ejecución. "Sevilla necesita más gestión. Los vecinos del norte merecen una respuesta clara, qué se va a hacer, cuánto va a costar y cuándo se va a hacer. Vox va a seguir exigiendo esas respuestas", ha concluido García de Polavieja.