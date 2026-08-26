Vox Sevilla pide poner en marcha las medidas aprobadas para "combatir la soledad" involuntaria de las personas mayores

El portavoz adjunto de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo - VOX SEVILLA

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Rodríguez, ha exigido al Consistorio que cumpla el "mandato del Pleno" y ponga en marcha las medidas aprobadas para "combatir la soledad no deseada".

Según ha precisado la formación en una nota de prensa, el Gobierno municipal tiene la obligación de desarrollar actuaciones concretas y dotar de recursos a la iniciativa propuesta por Vox, tras "el respaldo de la mayoría del Pleno" el pasado mes de mayo.

Asimismo, ha detallado que hasta el 47 por ciento de las personas mayores de 55 años presenta "soledad moderada o severa", que además tiende a aumentar a edades avanzadas y afecta con "especial intensidad" tanto a mujeres como a "quienes han perdido su red de amistades".

Por ello, Vox ha lamentado que no se haya informado del grado de ejecución de las medidas acordadas ni se hayan puesto en marcha los programas, previstos por los presupuestos de 2025, para prevenir y combatir el "aislamiento social" de las personas que viven solas.

En este sentido, Rodríguez ha hecho hincapié en que la soledad "no entiende de ideologías", dado que se trata de una "realidad silenciosa" frente a la que las administraciones deben evitar "permanecer de brazos cruzados".

Por tanto, ha solicitado al Ayuntamiento que impulse las actuaciones comprometidas, en colaboración con los servicios sociales y las entidades vecinales, para "detectar situaciones de aislamiento", reforzar las redes de apoyo y favorecer el acompañamiento de "quienes más lo necesitan".

Igualmente, el Grupo municipal ha comunicado que solicitará "información detallada" sobre el estado de ejecución de la moción y un "calendario concreto" para la implantación de las medidas aprobadas por el Pleno.