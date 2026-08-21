Vox Sevilla reclama avanzar en el segundo Cheque-bebé y ampliar las ayudas sociales a la maternidad

Archivo - El portavoz del Grupo municipal de Vox atiende a los medios en una imagen de archivo - VOX - Archivo

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha reclamado una revisión de la segunda convocatoria del Cheque Bebé acordado entre su formación y el Gobierno municipal para "mejorar su funcionamiento", además de ampliar las ayudas sociales a la maternidad.

Según ha detallado el Grupo municipal en una nota de prensa, el portavoz ha valorado que el Consistorio haya puesto en marcha medidas de apoyo a la maternidad, aunque ha señalado que la experiencia del primer Cheque Bebé pone de manifiesto la necesidad de revisar y mejorar su funcionamiento, ya que "debido a la burocracia" no ha funcionado como buscaban.

Por este motivo, García de Polavieja ha defendido que el segundo Cheque Bebé, ya planteado, debe servir para "avanzar en el objetivo de que las ayudas municipales lleguen de una manera más efectiva a las familias que atraviesan mayores dificultades".

Asimismo, el portavoz de Vox ha incidido en que las políticas de apoyo a la maternidad deben contemplar las diferentes circunstancias que pueden afrontar las mujeres que desean ser madres, especialmente cuando existen dificultades económicas o personales que pueden condicionar esa decisión.

Desde la formación han considerado que el segundo Cheque-Bebé representará una oportunidad para "corregir las dificultades detectadas en la primera convocatoria" y avanzar hacia unas ayudas que tengan en cuenta, especialmente, a las familias que se encuentran en una situación de mayor necesidad, a la vez que ha invitado al resto de formaciones políticas a posicionarse sobre estas ayudas.