La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla alza el telón con 'El mundo por montera' en la Maestranza

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla ha levantado el telón este jueves con una celebración del arte jondo en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería. Bajo el título 'El mundo por montera', el espectáculo ha reunido a grandes figuras del flamenco actual, entre ellas José Mercé, José de la Tomasa, Martirio, Arcángel, La Tremendita, Ángeles Toledano y el Ballet Flamenco de Andalucía, con Patricia Guerrero al frente, además de otros artistas.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que "la Bienal vuelve a demostrar que Sevilla no solo es la capital mundial del flamenco, sino también una ciudad capaz de proyectar este arte hacia el futuro". Además, ha subrayado la importancia de que "un acontecimiento cultural de esta dimensión salga de los escenarios convencionales y haga que el flamenco se sienta y se viva en toda la ciudad".

Asimismo, Sanz ha destacado el carácter especial de esta edición, que conmemora el centenario de un momento decisivo para la expansión del flamenco y recupera aquel espíritu de acercamiento al gran público. "Estamos ante una Bienal que mira a nuestra historia, pero, sobre todo, al futuro, con una programación de enorme calidad y espacio para distintas generaciones y sensibilidades del flamenco", ha manifestado.

El alcalde ha felicitado al director de la Bienal, Luis Ybarra, al equipo municipal que ha hecho posible esta nueva edición y a los artistas participantes. "Sevilla tenía que estar a la altura de su Bienal y de su flamenco y, durante estas semanas, vamos a demostrar, una vez más, que esta ciudad es un referente cultural internacional", ha concluido.

Por otro lado, la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha resaltado que en una cita como la Bienal que "convoca a lo más destacado del panorama del arte jondo, no podía faltar el Ballet Flamenco de Andalucía, sin duda el mejor embajador del arte flamenco que tiene nuestra tierra, además del gran referente de la creación escénica vinculada al baile".

En ese sentido, Del Pozo ha señalado que la compañía que dirige Patricia Guerrero "viene experimentando en los últimos tiempos un salto de calidad muy importante en su trayectoria. Solo en los dos últimos años, el Ballet Flamenco de Andalucía ha puesto en marcha cuatro espectáculos, todos ellos vivos en su repertorio y en gira".

Además, la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte ha indicado que "el Ballet Flamenco de Andalucía se siente especialmente cómodo en esta propuesta que ha reunido a diferentes formas de entender el arte jondo y con el que se rinde homenaje a esos pioneros que alumbraron hace cien años la Ópera Flamenca, llevando al flamenco a alcanzar nuevos horizontes".