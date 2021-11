El XXIV Festival de Jazz Universidad de Sevilla, que regresa al Turina, arranca este miércoles

Presentación del XXIV Festival de Jazz Universidad de Sevilla - US

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XXIV Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla (US) arranca este día 10 de noviembre y se desarrolla hasta el 14 de noviembre, tras tener que ser aplazado por la pandemia originada por el coronavirus desde la primavera, cuando habitualmente se celebra.

En un comunicado, la US señala que esta es la edición que consolida la colaboración de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), la asociación de músicos Assejazz y el Instituto para la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), del Consistorio hispalense, con el Cicus en este longevo proyecto, que se ha convertido en "una de las citas obligadas en la agenda jazzística local y nacional".

El programa definitivo de este encuentro se ha presentado en el Cicus por parte de Luis Méndez, director general de Cultura y Patrimonio de la US; Manuel Acosta Seró, vicerrector de Formación Permanente y Extensión Universitaria de la UNIA; Isabel Ojeda, Directora General de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla; Domingo Gonzalez, de Cicus, y Javier Delgado, representante de Assejazz.

En este marco, señala que el ICAS ha renovado su compromiso con el Festival de Jazz Universidad de Sevilla cediendo el Espacio Turina como escenario principal de los conciertos que se van a desarrollar en el marco de esta cita. En este sentido, Delgado ha manifestado que "este festival cobija una música que es un signo de modernidad dentro de la ciudad". "La US siempre ha tenido un papel relevante en la continuidad de este encuentro, y es un ejemplo de colaboración interinstitucional que considero un modelo muy exportable a otros aspectos de la cultura de nuestra ciudad", agrega.

El Festival de Jazz forma parte de la agenda de una ciudad como Sevilla que, en palabras de Ojeda, vive un otoño marcado por una intensa actividad cultural con eventos de referencia en el ámbito internacional. "El Festival de Sevilla, el feSt 2021 o el Monkey Week son algunas de las citas que forman parte de una programación cultural abierta a las más variadas disciplinas artísticas para cumplir con las expectativas del mayor espectro de público posible. Una programación en la que resulta fundamental el Espacio Turina, equipamiento que, por sus singularidades sonoras y una programación variada y de calidad, se encuentra actualmente entre los espacios y teatros de estas características más punteros a nivel nacional", subraya.

La nueva edición del festival apuesta de forma decidida por el jazz que se produce en España, sin abandonar la mirada internacional necesaria en cualquier evento de estas características. También se convierte en baluarte de las grandes agrupaciones de músicos andaluces, potenciando la presencia de las big band, para poner de manifiesto el gran nivel de los profesionales andaluces. En este sentido, junto con la Andalucía Big Band, la cita contará con lo mejor de la escena nacional, como Pablo Martín Caminero Trío o Julián Sánchez, y la presencia internacional, con el estadounidense Miguel Zenon y la lituana Viktorija Pilatovic.

Esta nueva edición quiere poner el acento en este aspecto, a través de diferentes propuestas que muestran el diálogo del jazz con el flamenco, el folklore centroamericano, la música brasileña o con propuestas contemporáneas, sin dejar de poner la vista en los grandes compositores clásicos como Brookmeyer o Mulligan.

De su lado, González ha destacado como "denominador común de toda la programación la relacion del jazz con músicas populares que vienen de otras culturas. Indica que se refleja en el flamenco y la música brasileña, así como el folclore centroamericano a través de Miguel Zenón, que "quizás sea el músico más relevante en el punto de vista internacional". "De alguna manera se pone de manifiesto la capacidad que tiene el jazz de dialogar con sus periferias, con lo que le ha todeado a lo largo de la historia", se señala.

Además de los conciertos, el festival se enriquece con actividades divulgativas para todos los públicos, encuentros, jam sessions o master class para profesionales y músicos aficionados que convertirán la sede de la UNIA, el Cicus, la Sala Turina y Platea Odeón Imperdible en el epicentro del Jazz sevillano.

PROGRAMACIÓN

La programación del festival da comienzo el día 10 de noviembre con la actuación en el Espacio Turina de Pablo Martín Caminero. Tras cinco discos con repertorio original al frente de su quinteto, Caminero publica 'Al Toque' en formato trío y con un repertorio de temas clásicos de la guitarra flamenca. Tras una ardua labor de transcripción y arreglo, el músico adapta este repertorio para este original trío en el que siempre está presente el pulso del flamenco.

El día 11 le llega el turno a Miguel Zenón Quartet. Nominado repetidas veces a los premios Grammy y Guggenheim y beneficiario de la beca MacArthur, Zenón hace parte del selecto número de músicos que han sabido encontrar de manera perfecta el equilibrio entre los polos, a menudo contradictorios, de la innovación y la tradición. Considerado como uno de los saxofonistas más originales de su generación, ha desarrollado su propia personalidad también como compositor, concentrando sus esfuerzos en la mezcla entre la música folclórica latinoamericana y el jazz.

La programación del festival continúa el día 12 de la mano del trompetista Julián Sánchez y su formación 'Brazulada'. Su música destila forró, samba, maracatu, baião, choro y un bolero, composiciones y arreglos originales inspirados por las melodías, sonidos y ritmos que aspiran a ser, o ya son, como bien dice el maestro Hermeto Pascoal, universales.

Ya el día 13, llega al Espacio Turina Viktorija Pilatovic, artista, cantante de jazz, compositora, líder de banda y educadora lituana afincada en Valencia que comparte su amor por el jazz a través de su música original: letras poéticas, progresiones modernas de acordes que captan el corazón y una interpretación vocal virtuosa. Artista del sello discográfico 'Inner Circle Music', cuenta con tres lanzamientos: 'The Only Light' (2019), 'Stories' (2017) y 'Nica's Blues' (2013), todos con su material propio, composiciones y letras originales.

Cierra esta cita con el jazz Andalucía Big Band con Sergi Vergés. En esta ocasión la Andalucía Big Band trae la música de Bob Brookmeyer, uno de los compositores y arreglistas más importantes y transgresores en la historia de las big bands.

UNIA organiza el próximo sábado, 13 de noviembre, un concierto didáctico en el marco del 24 Festival de Jazz. Esta cita, de acceso gratuito por invitación, tendrá lugar en la sede La Cartuja de Sevilla bajo el título 'La historia del jazz'. "Una oportunidad para conocer la evolución de este estilo musical desde su origen hasta la actualidad, haciendo un recorrido por estilos, intérpretes, composiciones, instrumentos y técnicas", se indica.

Junto a esta actividad, la UNIA aporta dos actuaciones más a la programación de este festival, con Miguel Zenón Quartet, el 11 de noviembre, y Viktorija Pilatovic Quintet, el sábado día 13 de noviembre.