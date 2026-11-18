Foto de familia tras la presentación de la programación de Navidad de La Algaba - AYTO.DE LA ALGABA

LA ALGABA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) ha preparado una "completa programación" para celebrar la Navidad 2026-2027, con una propuesta de actividades pensada para todos los públicos "y, especialmente, para que los más pequeños disfruten de estas fechas tan especiales". La música, el teatro, los espectáculos familiares y las tradiciones populares llenarán las calles, plazas y espacios culturales del municipio durante más de un mes.

La programación arrancará el viernes 4 de diciembre con la 'Bienvenida a la Navidad', una jornada que convertirá la Plaza Blas Infante en un "gran parque navideño". Desde las 16,30 hasta las 21,00 horas, las familias podrán disfrutar de hinchables, una gran bola de Navidad, muñeco de nieve, tren navideño, photocall, reno mecánico y numerosas sorpresas. La tarde incluirá también el espectáculo infantil 'El milagro de la Navidad', una divertida intervención del Grinch , y la llegada de Papá Noel, acompañada del encendido del alumbrado navideño y "una gran nevada mágica", detalla el Consistorio en una nota de prensa.

El 7 de diciembre será el turno de una de las tradiciones más arraigadas y singulares del municipio: la celebración de los Candevelares, que tendrá lugar durante la tarde noche en distintos puntos de La Algaba. Del 10 al 13 de diciembre llegará la tercera edición de 'Nivaria. El Pueblo Mágico de Noel', que este año estrenará ubicación en el Parque Municipal de La Algaba, en la avenida Andrés Molina Moles.

Bajo el título 'El Salvoconducto Real y el Despertar del Bosque', Nivaria ofrecerá más de 20.000 metros cuadrados de fantasía, misterio y diversión, con personajes mágicos, desafíos, rincones secretos y una gran zona de atracciones. Elfos, duendes, el Grinch, el Mago Zort, el Oráculo, el Trovador, Papá Noel y los Reyes Nivarianos acompañarán a los visitantes en una aventura para toda la familia. El recinto abrirá sus puertas de 17,30 a 23,00 horas.

La cultura y las propuestas familiares tendrán también un papel destacado. El 16 de diciembre, el Centro Cultural Pintor Fausto Velázquez acogerá la obra 'Mi nueva Navidad', del grupo de teatro Pablo Picasso. El día 17, la Plaza de España será escenario del musical infantil 'La leyenda de Mowgli. El libro de la selva', una aventura musical por el corazón de la jungla.

El 18 de diciembre llegará una de las citas musicales más esperadas: la 'Noche de Zambomba Flamenca', en la Plaza de España, a partir de las 18,30 horas. La programación reunirá las propuestas Al son de diciembre, de sabor algabeño, y Jerez le canta a La Algaba en Navidad, que acercará al municipio la tradición y el compás de las zambombas jerezanas.

El teatro infantil continuará los días 22 y 23 de diciembre en el Centro Cultural Pintor Fausto Velázquez, con las representaciones Los panes reales, del grupo El Candevelá, y El reloj de la Navidad, del grupo La Ribera, ambas a las 17,00 horas.

También el 23 de diciembre, la Plaza de España será punto de encuentro para disfrutar de 'Una noche para cantarle a la Navidad'. A las 18,30 horas, Luis Ortega y su gente ofrecerán una actuación de villancicos y tradición, y a las 19,30 horas tendrá lugar el gran concierto 'Coplas por Navidad', con las voces de Jonathan Santiago y Cintia Merino y Joaquín Pavón, que reinterpretarán conocidos villancicos a través de tangos, rumbas y fandangos.

La programación continuará el 29 de diciembre con visitas teatralizadas a la Torre de los Guzmanes, a cargo del grupo de teatro El Clarín. Se realizarán dos pases, a las 11 y a las 12 horas. Las inscripciones podrán formalizarse en la Biblioteca a partir del lunes 21 de diciembre, con aforo limitado y un máximo de dos invitaciones por persona.

CAMPANADAS Y CABALGATA DE REYES

El 31 de diciembre, La Algaba despedirá el año por adelantado con una gran tarde de campanadas en la avenida Primero de Mayo, de 16,30 a 21,00 horas. La fiesta contará con DJ Baste, bolsas de cotillón, bolsitas de uvas y la animación de HORA BOOM. Las precampanadas tendrán lugar a las 19,30 horas.

En enero, la ilusión de los más pequeños volverá a ser protagonista con la llegada del Cartero Real, el 3 de enero. El cortejo partirá a las 17,00 horas desde el barrio de El Aral, acompañado de un gran pasacalles, la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno, caballería y el Cartero Real con sus ayudantes; de la Hermandad del Rocío. A las 19,00 horas, en la Plaza de España, tendrá lugar la entrega de las llaves de la Villa y la recogida de cartas.

Como broche final, el 5 de enero se celebrará la esperada Gran Cabalgata de Reyes Magos, que partirá a las 17,00 horas desde el barrio de El Aral. Antes, a las 15,45 horas, tendrá lugar la adoración y ofrenda al Niño Jesús en la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves.