La Zona Franca de Sevilla reconoce el "impulso y consolidación" de Monteseirín en la institución tras su fallecimiento

El exalcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín - ZONA FRANCA

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de la Zona Franca de Sevilla ha expresado su pesar por el fallecimiento este lunes del exalcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y ha reconocido la labor de quien fuera también delegado especial del Estado para la institución.

En un comunicado a medios, la entidad ha expresado su "reconocimiento" por el trabajo desarrollado por Monteseirín durante esta etapa y su "contribución al impulso y consolidación" de este organismo.

Además ha remarcado que, durante su período como delegado, Monteseirín fue artífice del despliegue y ampliación del recinto.

Alfredo Sánchez Monteseirín (La Rinconada, Sevilla, 25 de septiembre de 1957) ha sido presidente de la Diputación, alcalde de Sevilla y delegado especial del Estado para la Zona Franca de Sevilla. Durante sus doce años de mandato, la ciudad vivió "una transformación que tuvo que vencer muchas resistencias", pero que con el tiempo logró un reconocimiento "transversal, local e internacional, ciudadano y político", como destacaban entonces sus seres queridos.

Gobernó tres legislaturas sin mayoría absoluta --hasta julio de 2011-- siendo el alcalde más longevo de la ciudad desde el siglo XIX, y entre sus hitos más recordados está el impulsó a la construcción del tranvía, la red de carriles bici, la peatonalización del centro, la reurbanización de la Alameda de Hércules y el proyecto del Metropol-Parasol (Setas de la Encarnación).