Abre al público el Punto de Información del Puerto de la Ragua, en Sierra Nevada

Apertura del nuevo Punto de Información del Puerto de la Ragua. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Punto de Información del Puerto de la Ragua ha quedado abierto al público este martes, después de que se hayan culminado diversas actuaciones técnicas y administrativas imprescindibles para su puesta en funcionamiento, y aspira a convertirse "en un punto de referencia turística" de esta zona de Sierra Nevada.

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas de Granada, Eric Escobedo, ha presidido el acto junto a la diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud de la Diputación de Almería, María Luisa Cruz, y ha indicado que "la apertura de este Punto de Información simboliza una etapa de recuperación y avance para el Puerto de la Ragua".

"Queremos que este espacio sea la puerta de entrada para quienes descubren por primera vez este entorno privilegiado y, al mismo tiempo, un lugar de referencia para quienes lo visitan de manera habitual".

Además, el también presidente del Consorcio de la Estación Recreativa Puerto de la Ragua ha añadido que "hemos trabajado para ofrecer un servicio moderno, actualizado y alineado con las necesidades de los municipios del entorno".

"El consorcio está ya plenamente operativo, mirando al futuro con estabilidad, planificación y proyectos que contribuirán a dinamizar esta zona de Sierra Nevada", ha agregado.

Por su parte, la diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud de la Diputación de Almería, María Luisa Cruz, ha puesto en valor el carácter estratégico del Puerto de la Ragua como un espacio de unión entre dos provincias que comparten historia, cultura, tradiciones y una identidad territorial profundamente ligada a la Alpujarra y a Sierra Nevada.

También ha destacado que este enclave "representa a la perfección el espíritu de colaboración entre la Diputación de Almería y la Diputación de Granada, una cooperación que permite impulsar proyectos conjuntos con una visión global y orientada al futuro, capaces de generar oportunidades, dinamizar el turismo y contribuir al desarrollo sostenible de los municipios del entorno".

Para llevar a cabo la apertura, se ha solicitado a los ayuntamientos limítrofes información actualizada sobre los recursos turísticos, culturales, deportivos y medioambientales de sus municipios para reunir en este Punto de Información contenidos completos y renovados sobre la oferta de toda la comarca, facilitando a los visitantes una visión global del destino y favoreciendo, al mismo tiempo, el impulso del desarrollo local.

SOBRE EL CONSORCIO

Entre los proyectos estratégicos del Consorcio de la Estación Recreativa Puerto de la Ragua destaca la reforma integral del albergue del Puerto de la Ragua, que cuenta ya con licencia de obras y calificación ambiental favorable por parte del Ayuntamiento de Ferreira.

La intervención dispone de una financiación conjunta de 1.538.355,67 euros aportados por la Diputación de Granada, incluidos en su presupuesto de 2026 y actualmente en exposición pública, con previsión de licitar las obras y la dirección facultativa en los próximos meses.

A esta inversión se suman 430.000 euros aportados por la Diputación de Almería dentro del Proyecto Retural.

Durante los dos últimos años, el consorcio ha culminado un proceso de reorganización interna y reactivación institucional que ha permitido normalizar su gestión económica, avanzar en la consolidación administrativa y desbloquear proyectos estratégicos para el futuro de la estación.

Entre los hitos recientes, se encuentra la recuperación del ciclo económico-financiero, ya que el presupuesto de 2024 quedó aprobado por unanimidad el 22 de abril de ese año tras cinco años de cuentas prorrogadas, seguido por la liquidación del ejercicio 2023 el 10 de mayo.

Posteriormente, se aprobaron por unanimidad el presupuesto de 2025 (24 de diciembre de 2024) y la Cuenta General de 2023 (4 de febrero de 2025), así como la liquidación del ejercicio 2024 (6 de marzo de 2025).

En agosto de 2025, la Oficina Nacional de Contabilidad clasificó al Consorcio como entidad perteneciente al sector de Administraciones Públicas, integrándose en el perímetro de consolidación contable de la Diputación de Granada.

El proceso culminó con la aprobación definitiva del presupuesto de 2026 el 29 de octubre y de la Cuenta General del ejercicio 2024 el 21 de noviembre de ese mismo año.

Actualmente, el consorcio rinde sus cuentas, remite información al Ministerio de Hacienda y realiza los informes de control interno como el resto de entidades adscritas a la institución provincial.

En materia de gestión territorial e institucional, otro avance clave ha sido la regularización y formalización definitiva de los convenios de cesión de instalaciones y terrenos de los ayuntamientos de Ferreira, Nevada y Bayárcal.

Desde el 4 de febrero de 2025, el consorcio dispone plenamente de las instalaciones cedidas.

A su vez, en la Junta General extraordinaria del 21 de noviembre de 2025 se aprobaron por unanimidad los pliegos de ocupación de montes de estos municipios, ya remitidos a las delegaciones competentes de la Junta de Andalucía.

El consorcio ha completado también el expediente de estabilización de su personal, con dos plazas de administrativo y operario de mantenimiento, y ha formalizado diferentes contratos para la reapertura del Punto de Información y el traslado de la sede del organismo a este espacio.