La Agencia Destino Huelva promociona su oferta turística en Lisboa (Portugal)

La Agencia Destino Huelva en Lisboa. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Destino Huelva refuerza esta semana su presencia en la Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), en Portugal, la cita turística "más importante" de Portugal, con el objetivo "estratégico" de consolidar al país vecino como el "principal" mercado emisor internacional para la provincia.

Ubicada en el espacio expositivo de Turismo Andaluz, la agencia despliega una hoja de ruta diseñada para "fortalecer la visibilidad" del destino onubense ante el operador profesional y el consumidor final, ha indicado en una nota.

Al respecto, señala que Portugal representa para Huelva un mercado "prioritario no solo por la proximidad geográfica, sino por la alta fidelidad del turista portugués hacia la oferta gastronómica, de naturaleza y de sol y playa de la provincia". La presencia de la agencia en esta feria "busca asegurar que Huelva se mantenga como la opción preferente de viaje para los ciudadanos lusos durante la temporada 2026".

Durante el desarrollo de la feria, la Agencia Destino Huelva llevará a cabo una doble línea de actuación. Por un lado, encuentros profesionales (B2B). Así, los días 25 y 26 de febrero, los técnicos de la Agencia participarán activamente en las jornadas de trabajo organizadas por Turismo Andaluz. Estos encuentros permiten el contacto directo con turoperadores, agencias de viajes y agentes "clave" del sector luso "para generar nuevas oportunidades de negocio y cerrar acuerdos de comercialización".

Por otro lado, la línea de punto de información continua. De este modo, durante toda la duración de la BTL, la Agencia mantiene una atención "permanente" en su mostrador de información. En este espacio se atiende de forma personalizada las consultas de los asistentes, ofreciendo material promocional y asesoramiento sobre la amplia red de experiencias turísticas que ofrece la provincia.

Con esta acción, la Agencia Destino Huelva destaca que "reafirma su compromiso" con la internacionalización del destino, apostando por "la profesionalización y la presencia constante en los foros de decisión turística más relevantes del entorno europeo".