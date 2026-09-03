Almuñécar (Granada) presenta una caja de frutas tropicales como elemento de promoción turística

El mango de Almuñécar ha sido protagonista este miércoles en el mercado municipal con el inicio de su campaña en la Costa Tropical, donde también se ha presentado la caja de frutas tropicales como elmento de promoción turística. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

El mango de Almuñécar (Granada) ha sido protagonista este miércoles en el mercado municipal con el inicio de su campaña en la Costa Tropical. El Ayuntamiento ha celebrado una degustación de este producto local procedente de la Finca Experimental El Zahorí, que cuenta con más de 23 tipos de mango. La jornada ha servido también para presentar la nueva caja de frutas tropicales de Almuñécar, una iniciativa que viene a unir la riqueza agrícola del municipio con su promoción turística.

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha agradecido el trabajo de las concejalías de Agricultura y Turismo para poner en marcha esta iniciativa que permitirá "trasladar al mundo los bienes que tiene Almuñécar" y, especialmente, uno de sus pilares fundamentales: la agricultura.

Ruiz Joya ha destacado que "qué mejor regalo institucional, qué mejor exposición podemos dar al mundo que nuestros frutos subtropicales, nuestro mango, nuestra chirimoya", y ha resaltado la importancia de que la caja pueda adaptarse a la producción de cada época del año. "No está ahora mismo centrada solo en chirimoya y mango, sino que se irá adaptando al fruto que hay en la temporada y que nos represente en ese momento", ha explicado. De este modo, podrá incluir mango, chirimoya y otros productos subtropicales cultivados en la zona, como carambola o fruta de la pasión.

El alcalde también ha puesto en valor el escenario elegido para la presentación, el mercado municipal, y ha destacado la actividad con la que ha contado durante el verano y ha recordado que esta instalación ha sido financiada íntegramente por el Ayuntamiento de Almuñécar con una inversión de más de siete millones de euros.

Por su parte, el concejal de Agricultura, Carlos Ferrón, ha destacado que "estamos ahora mismo en pleno apogeo del mango de la Costa Tropical" y ha explicado que la jornada busca precisamente "mezclar la conexión que tenemos entre el turismo y la agricultura".

Ferrón ha señalado que Almuñécar cuenta con "una agricultura puntera, pionera y originaria", vinculada a los cultivos tropicales "que han convertido al municipio en un referente de la producción subtropical en la Península".

En este sentido, el edil ha subrayado que "hoy estamos haciendo esa mezcla" entre ambos sectores a través de una caja que representa exteriormente las imágenes de Almuñécar y La Herradura y que en su interior incorpora "la esencia de Almuñécar, que son los frutos tropicales, los que dan nuestra seña de identidad".

Ferrón ha señalado además que la iniciativa coincide con el inicio de la campaña del mango y con el arranque de la campaña del chirimoyo, dos productos que permiten mantener durante buena parte del año la presencia de los frutos tropicales de Almuñécar.

La concejala de Turismo, Beatriz González, ha explicado que se trata de una caja promocional concebida como "un regalo institucional" que permite trasladar al exterior "nuestro oro, nuestra fruta subtropical, que al final nos representa y es parte de ese turismo".

González ha destacado que el objetivo es reflejar "un municipio abierto tanto al turismo como a la agricultura, como los dos principales motores de la economía de nuestro municipio".

La caja incluye además un código QR que dirige a la web www.visitAlmuñécar.es, donde se puede ampliar la información sobre la agricultura local y conocer las fincas de agroturismo visitables.

La iniciativa se enmarca en la vertiente de promoción de la agricultura contemplada dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Almuñécar y La Herradura, financiado por la Unión Europea con fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.