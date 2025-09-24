El Ayuntamiento de Córdoba abre los museos municipales gratuitamente el próximo sábado por el Día del Turismo

Archivo - El Ayuntamiento tde Córdoba ambién ofrece la visita gratuita a la Puerta del Puente por el Día del Turismo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba y el Instituto Municipal de Turismo (Imtur), en colaboración con las delegaciones de Cultura y Centro Histórico, se ha sumado a la celebración del Día Mundial del Turismo el próximo sábado, 27 de septiembre, con varias actividades que conmemoran dicha efemérides.

Así, según ha informado el Consistorio en una nota, los museos municipales abrirán sus puertas al público de manera gratuita de 9,30 a 17,30 horas, de modo que todo el que así lo desee podrá acceder libremente, tanto al Museo Julio Romero de Torres, como al Museo Taurino, además de a la Posada del Potro, los Baños Califales o los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos.

También se ha dispuesto la apertura gratuita de la Puerta del Puente, una acción que tiene el sábado su continuidad después de que dicho monumento haya abierto sus puertas recientemente, coincidiendo con el Día de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM) y con la Noche del Patrimonio. El horario de visita a este enclave monumental será de 10,30 a 13,30 horas y de 18,00 a 21,00 horas.

Igualmente, se ha programado el desarrollo de dos espectáculos de flamenco en la Plaza del Triunfo. El primero, previsto a las 12,00 horas, contará con las actuaciones de baile de María García, con el cante de Alberto Romero y el toque de Paco de Dios. El segundo pase será a las 13,30 horas y actuarán al baile Marina Heredia y Albarto Parraguilla, al cante José el Caja y al toque Paco de Dios.

El lema de este año del Día Mundial del Turismo es 'Turismo y transformación sostenible' y constituye una celebración que pone el foco sobre el potencial transformador del turismo como agente de cambio positivo, capaz de impulsar economías, sociedades más justas y una mayor sostenibilidad ambiental.

Esta efemérides, creada en 1980 por la Organización Mundial del Turismo, insiste en el potencial que tiene este sector para la construcción de un futuro más sostenible, inclusivo y resiliente para todos.

La delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marian Aguilar, ha indicado que este día "es una buena oportunidad para hacer hincapié en el peso que tiene el sector turístico en la ciudad, un sector dinámico que está en constante crecimiento, como así lo demuestran los datos de visitantes".

Aguilar ha recordado que hasta agosto del presente año han llegado 659.394 turistas a Córdoba, un 1,15% más respecto a 2019 y un 3,50 por encima respecto a 2024, "unos datos que reflejan que la ciudad es un destino turístico por excelencia y que está en constante crecimiento".