Cerca de 300 profesionales del sector turístico británico analizan tendencias de destinos en la ITT Conference

Cerca de 300 profesionales del sector turístico británico analizan tendencias, sostenibilidad y evolución de los destinos turísticos en la ITT Conference 2026 - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha hecho un balance "muy positivo" de su reciente participación en la ITT Conference 2026, una de las principales citas profesionales de la industria turística británica. El encuentro reunió a cerca de 300 participantes entre agencias de viajes, aerolíneas, medios de comunicación especializados, destinos turísticos y empresas vinculadas al sector de los viajes.

La conferencia estuvo organizada por el Institute of Travel & Tourism (ITT), entidad fundada en 1956 y considerada una de las organizaciones profesionales más representativas de la industria turística del Reino Unido. Su actividad reúne a profesionales, proveedores, docentes y estudiantes del sector con el objetivo de promover la excelencia, la formación y el intercambio de conocimiento dentro de la industria turística, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

A lo largo de tres jornadas, los asistentes participaron en un amplio programa de ponencias, actividades de networking y encuentros profesionales. La conferencia volvió a consolidarse como un espacio de debate sobre los principales retos y oportunidades que afronta el sector turístico a nivel internacional.

Turismo Costa del Sol participó en el workshop organizado por Turismo Andaluz junto a representantes de la oferta turística andaluza y profesionales procedentes del Reino Unido. El encuentro permitió mantener contactos directos con agentes de viajes y otros actores relevantes del mercado británico, uno de los principales emisores para la provincia de Málaga.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha señalado que "el mercado británico continúa siendo estratégico para la Costa del Sol, no solo por volumen, sino también por el elevado conocimiento y fidelidad que mantiene hacia nuestro destino".

También ha destacado además la importancia de participar en foros especializados que permiten compartir experiencias y reforzar la relación con profesionales que influyen directamente en la comercialización turística.

La participación de Turismo Costa del Sol continuó con su intervención en una mesa redonda centrada en sostenibilidad y gestión de destinos turísticos ante los desafíos vinculados al overtourism. El debate fue organizado por el medio especializado TTG y contó también con la participación de representantes del Turismo de Grecia, Hotel Don Carlos Resort y Terra Verde.

Durante la sesión se abordaron cuestiones relacionadas con la evolución de los destinos turísticos, la sostenibilidad, la convivencia entre residentes y visitantes y la necesidad de impulsar modelos de crecimiento equilibrados. La mesa permitió intercambiar perspectivas y experiencias entre distintos destinos internacionales y profesionales especializados.

González ha defendido que "los destinos turísticos deben avanzar hacia modelos que combinen competitividad, sostenibilidad y calidad de vida para los residentes". Asimismo, ha recordado que la Costa del Sol trabaja desde hace años en una estrategia basada en la diversificación de productos, la desestacionalización y la atracción de segmentos capaces de generar mayor valor añadido.

La celebración de la ITT Conference en la Costa del Sol permitió además mostrar directamente a los participantes la realidad y la evolución del destino. La presencia de cerca de 300 profesionales del sector turístico británico contribuyó a reforzar el conocimiento de la oferta turística de la provincia y a generar nuevas oportunidades de colaboración con uno de los mercados internacionales más importantes para la Costa del Sol.